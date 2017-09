Cea mai mare parte a platformei Hidromecanica 2 (80%) va fi folosita pentru activitatea de productie a panourilor termoizolante, o noua directie de business a companiei Bilka, care pana in prezent s-a concentrat pe solutii si produse pentru acoperisuri metalice. O parte din platforma nou achizitionata (20%) va fi folosita, dupa renovare, proces ce va dura aproximativ un an zile, pentru depozitarea materiei prime necesare produselor destinate segmentului rezidential.

Prima etapa din strategia de dezvoltare industriala a fost realizata la inceputul lunii septembrie, cand Bilka a incheiat procedurile si a semnat documentele pentru achizitionarea platformei Hidromecanica 2 Brasov. Valoarea tranzactiei s-a ridicat la 5,5 milioane euro. Platforma Hidromecanica 2 intrata in proprietatea Bilka se afla in vecinatatea halelor deja detinute de companie si se intinde pe o suprafata de 9,5 hectare. Prin adaugarea noii suprafete la cei 4,5 hectare, pe care se gasesc in prezent halele de productie Bilka, se ajunge la o suprafata totala de 14 hectare.

”In urma investitiilor realizate in anii trecuti pentru cresterea diviziei de rezidential, am ajuns anul acesta la un grad de utilizate de 100% a spatiului disponibil. Asta pentru o cifra de afaceri estimata pentru sfarsitul anului la 400 milioane de lei. Asadar, pe suprafata existenta ne-ar fi fost imposibila cresterea pe sectorul rezidential, dezvoltarea pe industrial nici n-ar fi putut fi luata in considerare. Platforma achizitionata ne va permite sa mentinem si in anii urmatori ritmul de crestere al afacerilor, dar si dezvoltarea diviziei de industrial. Din suprafata de 9,5 ha, 20% va deservi divizia de rezidential pentru depozitarea materiei prime, iar restul suprafetei va fi amenajata pentru divizia de industrial, hale de productie, de depozitare si platforma logistica necesara”, a declarat Horatiu Tepes, proprietar Bilka.

Bilka reindustrializeaza Hidromecanica 2: Banii provin din resurse proprii si credit bancar

Cea de-a doua etapa a proiectului va fi reprezentata de renovarea platformei Hidromecanica 2 si achizitia utilajelor de productie necesare. Investitiile de 20 de milioane de euro sunt sustinute din profitul companiei si credit bancar.

”Acum, dupa achizitionarea platformei, urmeaza procesul de renovare care va dura un an. Experienta renovarii si integrarii in fluxul de productie a platformei Romlag, ne va ajuta in gestionarea noului proiect. In paralel vom lucra la achizitia de utilaje de productie necesare, realizarea stocurilor de materie prima si cresterea echipei care va gestiona aceasta divizie. Investitia se va realiza in trei ani, putand fi finalizata in 2020, odata cu incheierea renovarii si dotarii cu utilaje a noii platforme achizitionate. Primele efecte pe care le vor produce aceste investitii, le vom simti la inceputul lui 2019, cand estimam ca vom demara productia de panouri termoizolante”, a precizat Horatiu Tepes, proprietar Bilka.

Noua divizie de industrial a companiei vine la trei ani de la momentul achizitionarii si a integrarii in fluxul de productie al companiei a platformei Romlag, parte din Rulmentul Brasov, in urma unei investitii de 10 milioane de euro, compania trece la o noua etapa de dezvoltare: divizia de industrial. In prezent productia pentru produsele cu destinatie industrial, reprezinta 10% din cifra de afaceri a companiei, restul de 90% fiind produsele pentru sectorul rezidential.

”Prin proiectul de investitii demarat, ne propunem sa facem ceea ce am facut si in piata de acoperisuri, sa venim cu o noua abordare, noi produse si servicii care sa duca la cresterea si dezvoltarea pietei de panouri si table cutate si implicit la cresterea consumului de otel prevopsit. In domeniul nostru de activitate, un indicator al performantei este si consumul de otel prevopsit pentru care avem toate premisele sa estimam ca in 5-7 ani, in Rominia, poate trece pragul de 400.000 de tone. Previziunile noastre se bazeaza pe nevoia de acoperisuri metalice in Romania care este in continua crestere, pe cresterea constructiilor din sectorul industrial, dar si pe investitiile pe care noi le-am demarat anul acesta si care vor sustine evolutia pietei. La Bilka am avut in 2016 un consum de otel prevopsit de 63.000 de tone si pentru anul acesta estimam un consum de 80.000 tone. In urmatorii 5 ani, dupa implementarea planului investitionl, demararea productiei de panouri termoizolante si profile inalte, si maturizarea acestor investitii, compania poate depasi 100.000 de tone de otel prevopsit”, a declarat Horatiu Tepes, proprietarul Bilka.

Piata de panouri termoizolante s-a ridicat in 2016 la aproximativ 100 milioane de euro, in crestere cu 8% fata de anul 2015. Pentru anul acesta, estimarile companiei indica o crestere de 5 procente. Piata de otel prevopsit a ajuns in 2016 la 256.000 tone, de la 213.000 de tone cat a fost in 2015. Pentru 2017 compania estimeaza ca va trece de 270.000 de tone.