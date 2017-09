Reteaua de sanatate Regina Maria, cu un portofoliu de 430.000 de abonamente medicale, deserveste peste 2,2 milioane de pacienti. In fiecare zi, circa 14.000 de oameni apeleaza la serviciile de call center internalizat ale companiei pentru programari sau anumite intrebari legate de servicii si costuri. Unii abonati sunt nemultumiti de serviciile companiei pentru ca sunt nevoiti sa astepte uneori si doua saptamani pentru o consultatie. Fady Chreih, CEO-ul retelei Regina Maria, a explicat pentru wall-street.ro de ce abonatii asteapta atat de mult si ce alternative au in aceste cazuri.

Abonatii retelei Regina Maria au acces la servicii oferite de 92% din totalul medicilor care profeseaza in toate unitatile medicale, iar pentru 8% din totalul medicilor pacientii trebuie sa plateasca indiferent de tipul abonamentului.

CEO-ul Regina Maria sustine ca, numarul de consultatii/interventii disponibile intr-o singura zi este stabilit din timp, iar abonatii pot beneficia de cosultatii pe principiul primul venit, primul servit. Din totalul consultatiilor/interventiilor disponibile la Regina Maria, 75% sunt pentru abonati, iar 25% pentru cei care platesc. Totodata, in functie de tipul de abonament achizitionat, abonatii au acces la un numar anumit de medici.

Astfel, in functie de criteriile enumerate mai sus, abonatii sunt programati pentru anumite servicii, pentru care uneori sunt nevoiti sa astepte cateva zile sau chiar cateva saptamani. Din numarul total de programari facute intr-o zi, 30% sunt pentru urmatoarele 24 de ore.

Cu toate acestea, exista si cazuri in care cei de la call center incearca sa programeze cat mai curand posibil la o unitate medicala disponibila, iar abonatii prefera sa astepte mai mult doar ca sa mearga la o locatie mai apropiata.

In caz de urgenta, cei care au abonamente medicale au incluse serviciile la camera de garda si isi pot rezolva problemele in timp util. Unele probleme medicale ar putea fi rezolvate prin consultatii online, dar legislatia din Romania nu permite astfel de servicii, cu toate ca ar economisi si din timpul pacientilor, dar si din timpul medicilor.

Cel mai mult stau in asteptare cei care au nevoie de serviciile oferite de medicii alergologi pediatri, pentru ca sunt foarte putini specialisti in Bucuresti si nu reusesc sa acopere necesarul, sustine Fady Chreih. Regina Maria lucreaza in acest sens, observa ariile terapeutice unde sunt cele mai multe programari si se asteapta mai mult pentru a rezolva aceasta problema, de asemenea, cauta mai multi medici pentru acele zone.

Regina Maria este operatorul de servicii medicale private din Romania ce reuneste peste 4.600 de angajati si colaboratori in cele 39 de locatii proprii din Bucuresti si din tara. Reteaua are un portofoliu de peste 430.000 de abonamente medicale. In cifre, Regina Maria inseamna: 39 de locatii proprii, 4 spitale, 3 centre cu spitalizare de zi, 2 maternitati, 8 campusuri medicale, 11 centre de imagistica, 20 laboratoare de analize, banca proprie de celule stem si peste 180 de policlinici partenere in tara.