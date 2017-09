De asemenea, alti indicatori importanti, precum rata de conversie (ponderea vizitelor concretizate in cumparaturi) si valoarea medie a unei tranzactii (ATV), si-au continuat tendinta de crestere, cu majorari de 5%, respectiv 6%.

Fashion House Outlet este o destinatie de cumparaturi nu doar pentru persoanele care locuiesc in Capitala, aproximativ 25% dintre cumparatori provenind din alte localitati din regiune. In acelasi timp, peste 80% dintre cumparatorii din Bucuresti au varsta cuprinsa intre 25 si 44 de ani si peste 90% dintre acestia vin insotiti la centrul comercial.

Deschis in 2008, Fashion House Outlet Centre Bucuresti este primul outlet profesional din Romania. Cu o suprafata inchiriabila totala de 16.000 de metri patrati, centrul comercial ofera reduceri la articolele de firma cuprinse intre 30% si 70%, indiferent de perioada din an.

Printre brandurile gazduite de Fashion House Outlet se numara Puma, Adidas, US Polo, Champion, Stefanel, Collective, Mango, Kenvelo, Tom Tailor, Benvenuti, Il Passo, Ecco, Santa Barbara, Camel Active, Reebok, Diesel, Lee Cooper, Guess, Mustang Jeans, Napoleoni, TED’s Coffee, Lacoste & Gant, Desigual, Triumph, Levi’s, Motor Jeans si multe altele.

Fashion House Group (FHGR) este una dintre cele mai importante companii din sectorul de outlet-uri la nivel european, respectiv cel mai mare dezvoltator/operator de outlet-uri din ECE si Rusia. FHGR a dezvoltat si gestioneaza 5 outlet-uri sub brand-ul Fashion House Outlet Centre in Polonia, Romania si Rusia – avand o suprafata inchiriabila totala de circa 100,000 m.p. Compania dezvolta in prezent un nou outlet in St. Petersburg, Rusia.

Fashion House Group face parte din Liebrecht & wooD Group, o companie europeana de dezvoltare imobiliara infiintata in 1991, care, de peste 20 ani, activeaza pe cele mai mari piete din regiunea Europei Centrale si de Est – Polonia, Romania si Rusia.