Synevo Romania, unul dintre liderii in diagnostic de laborator la nivel national, a inaugurat primul departament de histopatologie digitala din Europa de Sud-Est, in cadrul laboratorului central Synevo de langa Bucuresti. Noul departament de histopatologie digitala a presupus o investitie de aproximativ 1 milion de euro.

Acesta va utiliza un sistem de scanare pentru a inregistra imaginile probelor biologice specifice, ceea ce va reduce semnificativ timpul de procesare si va oferi acces la toti specialistii patologi din reteaua de laboratoare a diviziei de diagnostic Medicover.

„Digitalizarea completa a diagnosticului histopatologic presupune adoptarea celor mai noi tehnologii in domeniu, utilizate in prezent doar in cateva laboratoare din vestul Europei, si ne bucuram ca le putem pune acum la dispozitia pacientilor si a comunitatii medicale din Romania”, a afirmat Laurentiu Luca, director general Synevo Romania.

„Beneficiile digitalizarii acestui serviciu sunt semnificative: de la reducerea timpului de procesare a probelor, la facilitarea colaborarii dintre medicii din cele opt laboratoare de histopatologie din reteaua internationala, care pot face schimb de informatii si opinii, indiferent in care unitate se afla”, a spus dr. Mihai Stoicea, sef departament Histopatologie, Synevo Romania.

Implementarea noilor tehnologii de histopatologie digitala presupune, printre altele, transferul de la microscopia conventionala la imaginile digitale, prin transpunerea probelor biologice in lame digitale virtuale. Cele opt laboratoare de patologie din reteaua internationala a diviziei de diagnostic Medicover reunesc aproximativ 100 de medici specializati in domeniu.

Synevo este unul dintre liderii in diagnostic de laborator in Romania si ofera peste 2.000 de tipuri de analize uzuale si avansate. Totodata, Synevo Romania administreaza o retea nationala de 16 laboratoare si 75 de centre de recoltare a probelor biologice si realizeaza peste 13 milioane de teste pe an. Compania face parte din Medicover, unul dintre cei mai importanti furnizori internationali de servicii medicale si de diagnostic, infiintat in 1995