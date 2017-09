Optimizarea costurilor logistice pe zona Moldovei a fost unul dintre motivele pentru care compania detinuta de Emil Gota si familia a decis sa investeasca in unitatea de productie, alaturi de dorinta de a raspunde solicitarilor in crestere de prefabricate din beton.

Investitia a fost sustinuta din resurse proprii si un credit contractat de la BCR, iar termenul de amortizare este de 10 ani.Utilajul de productie, de ultima generatie, achizitionat pentru fabrica de la Secuienii Noi este livrat de un furnizor german, lider in productia de echipamente de productie prefabricate de beton. Linia automatizata integral are o capacitate de productie totala de 5000 mp/zi si dispune de un sistem de monitorizare si control permanent a calitatii prefabricatelor din beton. Aici se vor produce pavele premium si standard, borduri, boltari, rigole. De asemenea, s-au facut investitii intr-un utilaj ce va produce elemente de canalizare. Hala de productie, cladirea de birouri si spatiile logistice se intind pe o suprafata totala de 50.000 mp. Fabrica asigura 40 de locuri de munca, ocupate aproape integral.

“Am crescut in 25 de ani de la o productie de 6 mp/zi la aproape 10 000 mp/zi, iar in ultimii ani cererea depasea in mod constant capacitatile noastre de productie. Am crescut vanzarile an de an, prin optimizarea proceselor de productie si prin investitii in liniile de productie existente, insa exista o limita pe care nu o mai poti depasi, fara sa asiguri capacitate suplimentara. Astfel incat s-a impus deschiderea unei noi unitati de productie, ca un pas necesar in dezvoltarea companiei”, spune Emil Gota, director general Elis Pavaje.