Daca m-ai fi intrebat in urma cu doar cateva zile daca Metro este un brand cool, care ar putea prinde la generatia Millennials, as fi zis ca cel mai probabil nu. Presedintele board-ului companiei, dar si oficiali de top ai Metro Romania au tinut sa ma contrazica – si, poate neasteptat, au reusit. Cum se schimba la fata gigantul german?

La Dusseldorf, Metro a sarbatorit 50 de ani de existenta printr-un eveniment care si-a propus sa ofere perspective noi asupra tendintelor in piata de retail, dar si sa demonstreze si prezinte operatiuni pe care compania le desfasoara in mai multe tari din lume. Astfel, intr-un mediu expozitional informal, Metro a prezentat particularitati ale business-ului sau in peste 25 de tari din lume – Romania, Ukraina, Cehia, India si asa mai departe.

“Dupa listarea la bursa de...