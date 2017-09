Jidvei, cel mai mare producator de vin din Romania, a deschis luna aceasta un e-shop de unde pot fi comandate vinuri din gamele Owner’s Choice si Mysterium, vinuri disponibile pana acum doar in HoReCa si in magazinele de specialitate.

„Domeniul vinurilor a fost mai lent in adoptia comertului online, insa s-a inregistrat o crestere semnificativa a acestuia – conform unor studii, comertul online cu vinuri a ajuns sa reprezinte 4% din totalul vanzarilor la nivel global. Avand in vedere faptul ca vindem doar vinuri din gamele noastre de top, nu putem vorbi de ponderea online-ului din total business, insa daca ne raportam la vanzarile corespunzatoare gamelor respective, ne asteptam ca online-ul sa ajunga la o pondere de 5-6% in primul an, urmand sa creasca pana la 10-15% ulterior”, a spus Maria Necsulescu, Director General Adjunct Jidvei.

Vinurile disponibile in magazinul online din Gama Owner’s Choice cuprind soiurile Sauvignon Blanc si Chardonnay – Ana, Feteasca Alba si Pinot Gris – Maria, iar cele din gama Mysterium cuprind cupajele Rhein Riesling si Sauvignon Blanc; Traminer si Sauvignon Blanc; Pinot Noir, Chardonnay si Feteasca Alba; si rose-ul Cabernet Sauvignon, Syrah si Pinot Noir. Pana la sfarsitul anului, se urmareste si adaugarea unui vin spumant.

„Pentru multi consumatori, e-shopurile sunt folosite mai mult ca mijloc de informare in ceea ce priveste vinurile, fiind un loc in care nu sunt coplesiti de o selectie mare de sticle. De aceea, scopul nostru principal in lansarea e-shopului nu este de a creste vanzarile, ci de a intari notorietatea gamelor si, implicit, a brandului Jidvei”, a spus Ana Necsulescu, Marketing Manager Jidvei.

Grupul Jidvei este cel mai mare producator de vin din Romania, avand 2.500 de hectare de vie si crame dotate cu cele mai performante echipamente, situate la Jidvei, Tauni, Blaj si Balcaciu.

Compania Jidvei produce vinuri de origine controlata de pe Valea Tarnavelor. In zona DOC „TARNAVE” – sub denumirea JIDVEI, se produc unele dintre cele mai apreciate vinuri si spumante romanesti, calitatea acestora fiind confirmata an de an de medaliile obtinute la competitii internationale.