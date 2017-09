Grace Couture Cakes, atelierul couture de cofetarie lansat in urma cu cinci ani de Alina Sudriu, a deschis cel de-al doilea cake shop din Bucuresti, in Piata Dorobanti.

Lansarea noii locatii din Piata Dorobanti, nr.5, marcheaza cinci ani de extistenta a atelierului de prajituri couture. “Am lansat Grace Couture Cakes in 2012, avand un singur angajat, in anul urmator 3, iar astazi din echipa noastra fac parte 47 de oameni extraordinari, unii dintre cei mai buni din domeniu”, spune Alina Sudriu.

Absolventa de ASE, Alina Sudriu a testat statutul de angajat al unei companii de produse electronice si a lucrat si in domeniul consultantei imobiliare. A preferat in schimb gustul antreprenoriatului, astfel incat in urma cu cinci ani a lansat primul atelier couture de cofetarie din Bucuresti. Gamele proprii de dulciuri includ: Signature Cakes, Essential Cakes, Tartes Bar si Eclair Affair.

Grace Couture Cakes a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de 800.000 de euro, evolutie sustinuta si de vanzarile inregistrate de cake shop-ul deschis in centrul comercial Baneasa.

Anul trecut atelierul de dulciuri premium a realizat circa 4.800 de torturi, cu greutati cuprinse intre 1 kilogram si 100 de kilograme. Media torturilor vandute este de 25-40 de bucati pe zi, cu varfuri de vanzari de 80-100 de bucati pe zi in perioada sarbatorilor de iarna.

Cele mai apreciate compozitii din portofoliul Grace Couture Cakes au fost French Kiss, Italian Dream si Green Delight. Preturile torturilor din gama Signature pornesc de la 109 lei/kg.