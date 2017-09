In cadrul acestei facilitati de credit, BCR are rolul de coordonator, aranjor principal mandat si agent de documentatie, iar BRD cel de aanjor principal mandat si agent de facilitate si garantii. Finantarea, in valoare de 23 de milioane de euro, a fost aranjata sub forma unui club-deal, cu cote egale intre cei doi creditori.

Facilitatea de credit a fost acordata, in principal, pentru extinderea facilitatilor de productie ale Caroli Foods Group si achizitia de noi echipamente, inclusiv pentru finantarea capitalului de lucru. Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) au actionat in calitate de avocati pentru sindicatul de banci.

“2017 este un an istoric pentru Caroli Foods Group datorita preluarii companiei de catre Sigma Alimentos, unul dintre liderii mondiali de carne carne preparata si conservata. Aceasta schimbare la nivel de actionariat garanteaza faptul ca noi, Caroli Foods Group, vom continua sa investim in brandurile noastre, in tehnologie si in inovatie”, a declarat Khaled el Solh, CEO Caroli Foods Group.

Caroli Foods Group este liderul pietei de carne preparata si conservata, din Romania, atat in valoare, cat si in volum si unul dintre cei mai de succes procesatori de carne din Sud-Estul Europei. In prezent, portofoliul comun al Caroli Foods Group include 5 marci: Caroli, Campofrio, Sissi, Maestro si Primo, insumand peste 200 de produse pentru toate gusturile. Totodata, compania detine o fabrica in Pitesti, depozite in toata tara, o flota de peste 350 autoturisme, precum si o retea importanta de distributie.

Caroli Foods Group a semnat un parteneriat de tipul joint-venture in 2010 cu Campofrio Foods Group, cel mai important producator de carne preparata si conservata din Europa si un nume important la nivel mondial. In 2014, dupa expansiunea companiei mexicane Sigma Alimentos ("Sigma") in Europa prin achizitia Campofrio, Sigma a devenit actionarul majoritar in compania Campofrio.

Incepand cu 1 Septembrie 2017, Caroli Foods Group este in totalitate parte integranta din Sigma, ca urmare a achizitionarii de catre compania mexicana a pachetului de 51% de actiuni, aditional celor 49% deja detinute prin intermediul Campofrio Food Group. Aceasta mutare strategica a fost facuta de catre Caroli Foods Group cu scopul cresterii standardelor de calitate a produselor si deschiderii de noi oportunitati pentru piata din Europa Centrala si de Sud Est - Romania, Bulgaria, Republica Moldova, Serbia, Ucraina si Turcia.

Sigma este o companie multinationala, lider in industria alimentara refrigerata, specializata pe productia, comercializarea si distributia de produse alimentare de calitate. Sigma are un portofoliu diversificat de marci de top, 69 de fabrici si opereaza in 18 tari din cele patru regiuni cheie: Mexic, Europa, Statele Unite si America Latina, mai mult de 44000 de angajati si venituri de 5.7 mld dolari. Portofoliul lor de produse include productia, comercializarea si distributia de produse alimentare, inclusiv carne preparata si conservata, branza, iaurt si alte alimente refrigerate si congelate.