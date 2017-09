Studentii Universitatii vor beneficia de 200 de biciclete Pegas personalizate cu sigla UMF, care le vor permite sa se deplaseze mai rapid in oras, intre camine studentesti, universitate si spital si, in acelasi timp, sa promoveze atat beneficiile mersului pe bicicleta pentru sanatate si mediul inconjurator, cat si sistemul de Smart Bike-Sharing.

„University bike este modul in care noi spunem ca ne iubim orasul!”

Rectorul UMF Tirgu Mures, prof. dr. Leonard Azamfirei, a declarat ca prin acest proiect Universitatea se implica in viata comunitatii locale si a transmis ca spera ca demersul sa beneficieze de suport mai larg din partea tuturor autoritatilor locale.

„Ramanem consecventi misiunii sociale pe care Universitatea si-a asumat-o, de a da un semnal de implicare in viata comunitatii locale. Sustinem in modul cel mai concret, nu doar declarativ, actiunile cu impact pe termen lung si credem ca si acum, ca si alta data, avem datoria sa fim lideri de opinie si de actiune, sa fim o Universitate dinamica si responsabila. Astept ca acest proiect sa aiba un suport mai larg din partea tuturor autoritatilor locale. Suntem o Universitate care are viata si in care permanent trebuie sa se intample ceva frumos. Iar University bike este modul in care noi spunem ca ne iubim orasul!”, a declarat prof. dr. Leonard Azamfirei.

Sistemul de smart bike-sharing, primul de acest gen adoptat de o institutie de invatamant din Romania, este un serviciu comun care pune la dispoziţie si permite studentilor sa imprumute o bicicleta pentru o perioada scurta de timp. Schema de bike-sharing are o caracteristica flexibila: poţi lua o bicicleta dintr-un punct si, in functie de nevoie sau destinaţie, o poţi lasa in alt loc predefenit. Astfel, o bicicleta poate fi folosita de mai multi utilizatori pe zi.

Smart Bike-sharing-ul imaginat de Pegas se bazeaza pe un antifurt inteligent montat pe bicicleta cu mai multe funcţii controlat printr-o aplicaţie de telefon. Acesta urmeaza un flux tehnologic usor si modern spre a usura interacţiunea cu cel care foloseste acest sistem. Auto-lock-ul inteligent, "creierul" sistemului de bike-sharing, este un sistem ultra-performant care conţine cateva funcţii esenţiale si care definesc sistemul de bike sharing.

Cel care doreste sa utilizeze o bicicleta, cu ajutorul unei aplicatii de telefon conectate la acest smart-lock, scaneaza un cod QR plasat pe acesta, initiaza procesul de inchiriere iar smart-lockul deblocheaza bicicleta. Procesul de returnare este la fel simplu: la parcarea bicicletei imprumutate intr-un spatiu predefinit, se va stopa perioada de utilizare prin aceeasi aplicatie, iar smart-lock-ul va bloca la loc bicicleta.

De asemenea, aplicatia pentru smartphone dedicata acestui sistem va guverna toata interactiunea dintre utilizator si bicicleta; ea va oferi studentilor si utlizatorilor acestui sistem toate informatiile de care vor avea nevoie (ex. durata unei perioade de inchiriere, tipul si valabilitatea abonamentului etc).

“Practic, o data cu introducerea acestui sistem, se face pasul catre o noua etapa in domeniul sistemelor de transport alternative. Aici trebuie mentionat si faptul ca acest sistem este unul dintre cele mai prietenoase de acest gen cu mediul inconjurator. Ceea ce prezentam acum la Targu Mures este o prima etapa din orasul viitorului. Astfel, implementam impreuna ceea ce specialistii numesc smart city - un oras care foloseste tehnologia moderna pentru a fluidiza traficul, a imbunatati transportul public, a reduce poluarea si consumul de energie, pe scurt, un oras care foloseste tehnologia pentru a imbunatati viata locuitorilor,” explica Andrei Botescu, co-fondator Atelierele Pegas, sistemul pe care il lanseaza la UMF Targu Mures.

Nevoile actuale din orasele supra-aglomerate, valorile in crestere ale poluarii la nivel global, tendinţa de sendentarism sau crearea unor sisteme de transport alternative si eficiente sunt cateva din problemele la care bike-sharing-ul se regaseste la nivel de soluţie si poate raspunde concret la acestea.

Evenimentul de lansare a proiectului va avea loc marti, 26 septembrie, ora 16.00, in Campusul Universitatii. Intreaga comunitate academica este invitata sa participe pentru a sustine bike-sharing-ul in ameliorarea poluarii si a promova bicicleta ca mijloc de transport.

In cadrul evenimentului va fi prezentat sistemul de Smart Bike-Sharing, studentii avand posibilitatea de a testa bicicletele, care vor putea fi inchiriate incepand de miercuri, 27 septembrie.