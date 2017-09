Consumul de bere la sticla este in crestere in Romania, potrivit United Romanian Breweries (URBB), tendinta ce a determinat compania sa lanseze sticla Carlsberg 660 ml.

United Romanian Breweries Bereprod (URBB) lanseaza pe piata din Romania noua sticla Carlsberg de 660 ml, cu capac filetat. Noul ambalaj vine in intampinarea trendului ascendent de consum de bere la sticla din ultimii ani, potrivit reprezentantilor companiei. De altfel, Romania se afla pe locul 7 in Uniunea Europeana in topul tarilor cu cel mai mare consum de bere pe cap de locuitor.

Investitia URBB in tehnologia de imbuteliere a sticlei Carlsberg 660 ml se ridica la peste 500.000 euro. De la inceputul anului pana in prezent, investitia URBB in inovatie si tehnologie se ridica la 10 milioane euro.

“Am investit in aceasta noua formula de prezentare – sticla de 660 ml – fiind inspirati de fondatorul Carlsberg, J.C. Jacobsen, care niciodata nu s-a multumit cu descoperirile facute si tot timpul a cautat sa le imbunatateasca. Descoperirile sale au perfectionat procesul de fabricare al berii, pe care le-a impartasit si cu alti producatori de bere de la vremea respectiva. Sticla de 660 ml a fost creata special pentru a putea fi savurata impreuna cu prietenii”, declara Paul Markovits, Vicepresedinte Marketing, URBB.

Brandul Carlsberg a fost lansat pe piata din Romania in anul 2001. In prezent, portofoliul include: Tuborg, Tuborg Christmas Brew, Carlsberg, Carlsberg Elephant, Holsten, SKOL, SKOL Nepasteurizat, Guinness, Kilkenny, Weihenstephaner, Grimbergen Ambree, Grimbergen Blanche Kronenbourg 1664 Blanc, Angelo Poretti, cidrul Somersby si Granini pe piata bauturilor racoritoare.

URBB a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 373,45 milioane de lei (75,6 milioane de euro), in crestere cu 11,51% fata de 2015 si un profit net de 8,89 milioane de lei (1,8 milioane de euro), mai mic cu 12,9% fata de acum doi ani.

Potrivit Asociatiei Berarii Romaniei, consumul de bere din Romania a crescut cu 2% in primele sapte luni ale anului 2017. Aceasta cifra este considerata moderata de catre reprezentantii Asociatiei Berarii Romaniei, care considera ca sunt intrunite premisele pentru ca piata berii sa isi continue evolutia, dar numai rezultatele finalului de an vor putea sa confirme sau sa infirme consolidarea acestui trend crescator.