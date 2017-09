In Romania, portofoliul de retail al Immofinanz include in prezent patru centre comerciale Vivo!, in Cluj-Napoca, Constanta, Baia Mare si Pitesti, care sunt in prezent complet ocupate si au o suprafata inchiriabila totala de 147.000 de metri patrati.

„Polonia a fost punctul de plecare pentru povestea noastra Vivo!. In anul 2014, am deschis primul centru comercial Vivo! in orasul polonez Pila si, de atunci, am extins brandul in numeroase unitati de retail din pietele noastre principale. Centrele comerciale Vivo! genereaza in prezent peste 20% din veniturile noastre din inchirieri, astfel ca asigura o sustinere stabila a portofoliului nostru”, a declarat Oliver Schumy, CEO al Immofinanz, cu prilejul inaugurarii unui nou centru comercial din retea, in Polonia.

Proprietatile Immofinanz din Romania reprezinta 20,7% din portofoliul total al companiei (fara activele din Rusia). Cele 72 de proprietati (18 investitii finalizate, 3 proiecte in dezvoltare, 7 proiecte imobiliare aditionale [apartamente destinate vanzarii dupa finalizare] si 44 de proiecte in analiza) au o valoare de 841,0 milioane de euro. Rata de ocupare a portofoliului din Romania a ramas stabila, pana la 95,8%.

In prima jumatate a anului financiar 2017, veniturile din inchirieri in Romania se ridicau la 24,6 milioane de euro, ceea ce reprezinta 21,4% din veniturile din inchirieri totale la nivel de grup. Immofinanz a inregistrat, in prima jumatate a anului financiar 2017, la nivel de grup, un profit net de 105,3 milioane de euro, in crestere majora fata de pierderile de 243,3 milioane de euro inregistrate in perioada similara din 2016. Venitul Immofinanz din inchirieri a ramas stabil in prima jumatate a anului financiar 2017 si a ajuns la nivelul de 114,9 milioane de euro, fata de 115,9 milioane de euro in aceeasi perioada a anului trecut, in ciuda vanzarilor continue de propretati non-strategice.