Compania care furnizeaza materiale si accesorii pentru mobilier, fondata in 2011 cu o investitie de 100.000 de euro, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 3,7 milioane de euro, iar in prima jumatate a acestui an a avut venituri in crestere cu 25% fata de aceeasi perioada din 2016.

Valoarea medie a bonului de cumparaturi in magazinele MAM Bricolaj este de 250 lei, iar clientii vin din trei segmente principale: meseriasi independenti, firme mici de mobila si persoane care lucreaza mobila din pasiune. In egala masura, magazinul se adreseaza noilor proprietari de case, cu varsta cuprinsa intre 25 si 45 de ani. In medie, de la MAM Bricolaj fac achizitii aproximativ 15.000 de clienti lunar.

MAM Bricolaj este prezent si in online, printr-un site propriu unde pot fi gasite produsele care se afla si pe rafturile celor doua magazine fizice, dar si in marketplace-ul eMag, unde a fost listat la inceputul acestui an.

Compania fondata de Cristian Gavan a incheiat anul 2016 cu o cifra de afaceri de 3,7 milioane de euro, o crestere cu 30% fata de 2015, iar in primul trimestru din 2017, aceasta a inregistrat o crestere de 25% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Estimarile pentru 2017 sunt de o crestere de pana la 5 milioane de euro. Evolutia pozitiva se datoreaza vanzarilor de locuinte noi, ce a impulsionat si vanzarea de materiale pentru mobilier.

In urmatorii doi ani, MAM Bricolaj vizeaza extinderea in Bucuresti, unde planuieste sa mai deschida alte doua magazine proprii. Pe termen mediu si lung este luata in calcul si extinderea la nivel national, in orase precum Cluj, Iasi sau Timisoara. Compania are in prezent 60 de angajati, insa planurile de crestere includ si extinderea echipei.

MAM Bricolaj (Materiale si Accesorii pentru Mobilier) a fost infiintata in ianuarie 2011, la initiativa lui Cristian Gavan, care, dupa un an de cercetare a pietei, a realizat ca din aceasta industrie lipseste un furnizor specializat. Investitia initiala a fost de 100.000 de euro, din care jumatate a mers catre renovarea si amenajarea spatiului, iar cealalta jumatate catre achizitia stocului de produse.

„Inainte de aceasta afacere m-am ocupat cu productia de mobilier la comanda si am observat ca firmele care furnizau materiale si accesorii pentru mobilier aveau doar anumite produse de la anumiti furnizori pentru care incheiau contracte in exclusivitate. Aceste contracte blocau productia. Asa am vazut oportunitatea de a face acest «one stop shop». La noi, clientii economisesc timp si bani, pentru ca pot achizitiona toate produsele de care au nevoie dintr-un singur loc”, explica Cristian Gavan, fondator MAM Bricolaj.

Cea mai buna perioada pentru un astfel de magazin este a doua jumatate a anului, incepand cu luna iulie si pana in decembrie, cand au loc cele mai multe amenajari interioare pe partea de mobilier. Cele mai cautate produse sunt palul melaminat, blaturile de bucatarie, profilele de aluminiu pentru mobilier, sistemele de usi glisante, sistemele de sertare, adezivii, picioarele pentru mobilier si sistemele de iluminat.

Sursa foto: Dreamstime.com