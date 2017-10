Coty va fi responsabila la nivel global de directia strategica a portofoliului dezvoltat, valorificand capacitatile sale globale in strategia de frumusete, inovare, distributie si de piata, lucrand in parteneriat cu Burberry, care va fi responsabila de partea creativa. Produsele de frumusete Burberry vor fi vandute la retaileri de lux, la nivel global, precum si in magazinele Burberry si pe canale digitale.

"Ca marca iconica de lux, Burberry se potriveste perfect cu portofoliul Coty Luxury, care include marci de lux din industria frumusetii, relevante la nivel global. Suntem intr-o pozitie unica pentru a duce Burberry Beauty la nivelul urmator. Acesta reprezinta un alt pas important in construirea diviziei de lux din cadrul Coty”, a declarat Edgar Huber, presedintele Coty Luxury.

Coty este una dintre cele mai mari companii de produse de infrumusetare din lume, cu o cifra de afaceri de 9 miliarde dolari. Coty este lider mondial in parfumerie, numarul doi mondial la produsele pentru par si numarul trei la produsele cosmetice.

In cadrul Coty opereaza trei divizii: Coty Consumer Beauty, axata pe cosmetice, produse de styling si par, parfumuri si produse de ingrijire a corpului, vandute mai ales in lanturile de magazine retail, unde sunt prezente branduri precum COVERGIRL, Max Factor si Rimmel; Coty Luxury, axata pe parfumuri de lux si produse de ingrijire a pielii, cu branduri precum Calvin Klein, Marc Jacobs, Hugo Boss, Gucci si philosophy; Coty Professional Beauty, axata pe serviciile oferite de saloane sau profesionisti pentru ingrijirea parului si a unghiilor, cu branduri precum Wella Professionals, Sebastian Professional, OPI si ghd. Coty are aproximativ 20.000 de angajati la nivel global, iar produsele companiei sunt vandute in peste 150 de tari. Coty si brandurile sale sunt implicate intr-o serie de cauze sociale, precum si in actiuni ce au scopul de a reduce impactul negativ asupra mediului.

Infiintata in 1856, Burberry este o marca de lux la nivel mondial, cu un patrimoniu distinctiv construit in jurul imbracamintei sale iconice. Burberry are sediul central in Londra. Este listata la Bursa din Londra (BRBY.L), fiind inclusa in indicele FTSE 100.

Sursa foto: Africa Studio/Shutterstock