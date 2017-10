Frederic Lamy, directorul general al Leroy Merlin Romania, spune ca, anul acesta, anticipeaza o crestere de doua cifre a cifrei de afaceri fata de 2016. Intr-un interviu acordat in august wall-street.ro, Frederic Lamy mentiona nivelul de 440 de milioane de euro rulaj pentru 2017. Cresterea companiei din 2016 si 2017 a venit pe fondul unor masuri fiscale stimulatoare pentru consum, precum scaderea TVA cu 4% si cresterea salariului minim, care au condus la o crestere a puterii de cumparare si au contribuit la cresterea economica de 5,2%.

Toate acestea sunt insa de domeniul trecutului, si, chiar daca este optimist cu privire la evolutia din 2018 si 2019 a Leroy Merlin, ani in care vor fi deschise cel putin trei noi magazine – unul in Craiova, la anul, in urma transformarii unui fost magazin Baumax (Leroy Merlin a achizitionat, in 2014, cele 15 magazine Baumax din Romania), in urma unei investitii de circa 1,65 milioane de euro si doua in Bucuresti, in 2019, unul pe Bd. Theodor Pallady, in aceeasi zona cu viitoarele magazine kika si IKEA, cu o investitie de aproximativ zece milioane de euro si al doilea in zona Militari – Frederic Lamy este ingrijorat cu privire la masurile fiscale anuntate de autoritati, precum TVA-ul defalcat.

”Ne pregatim pentru split TVA, pentru ca intotdeauna am fost in acord cu legea. Am solicitat intern o analiza a costurilor, va fi cu siguranta o investitie, pentru ca trebuie sa avem un software. Nu e atat de simplu, din punct de vedere tehnic. Ce ma ingrijoreaza cel mai mult este ce vom face la finalul de an, cand ne inchidem contabilitatea. Va trebui probabil sa recrutam oameni noi doar pentru acest lucru. Noi suntem o companie mare, deci in privinta lichiditatii va fi in regula, dar sunt un pic ingrijorat pentru micii antreprenori romani, inclusiv furnizorii nostri locali, care in urma acestei masuri vor trece printr-o perioada dificila. Suntem atenti si ne vom supune legii, dar nu este usor pentru noi”, spune Frederic Lamy.

Seful Leroy Merlin, care se asteapta ca numarul vizitelor incheiate cu achizitii de produse din magazinele retailerului din domeniul bricolajului sa ajunga anul acesta la 10 milioane – fiecare client vine, in medie, de trei ori pe luna in magazinele Leroy Merlin –, spune ca si pretul in crestere al benzinei si motorinei va avea un impact asupra businessului, pe langa introducerea split TVA.

”Luam in calcul faptul ca va creste pretul transportului de la furnizori in magazine, trebuie sa fim atenti in privinta productivitatii, probabil de asemenea va trebui sa optimizam lantul de aprovizionare. Calitatea produsului pe care il livram este foarte importanta. Livrarea este un serviciu care creste mult si este important si din punctul de vedere al extinderii noastre spre piata online”, explica Frederic Lamy, precizand ca in jur de 60% dintre produsele din magazinele Leroy Merlin din Romania sunt fabricate in tara noastra, de catre producatori locali, al caror cash-flow ar putea fi afectat de split TVA.

Potrivit lui Frederic Lamy, potential de dezvoltare exista inca in Romania pentru Leroy Merlin, companie care are in prezent 2.000 de angajati la noi in tara, numar care va ajunge la 2.200 la anul.

”In Varsovia, un oras a carui dezvoltare seamana cu a Bucurestiului, avem 10 magazine. Cred ca potentialul Romaniei pentru noi este de 30-35 de magazine pana in 2025. Sunt si orase mai mici, de 60.000 – 70.000 de locuitori, in care putem deschide magazine, formate mai mici”, spune Frederic Lamy.

In prezent, Frederic Lamy estimeaza ca piata DIY din Romania se situeaza undeva la circa 2,6 miliarde de euro. Leroy Merlin este al doilea cel mai mare retailer de bricolaj din Romania, o piata pe care se mai regasesc nume precum Dedeman, Arabesque, Kingfisher, Hornbach sau Ambient, companie care trece in prezent printr-un amplu proces de redresare financiara.