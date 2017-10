Instabilitatea politica si legislativa, starea generala a economiei si problemele cu forta de munca sunt doar o parte dintre provocarile de care s-au lovit in acest an companiile din Romania si care le-au facut sa fie mai rezervate in ceea ce priveste evolutia lor, conform studiului "Evolutia Afacerilor in 2017", realizat de catre compania de consultanta Valoria Business Solutions.

Mediul de afaceri din Romania a tras de-a lungul anului mai multe semnale de alarma cu privire la o serie de masuri luate de catre autoritati, care au dus la o crestere a impredictibilitatii si o regandire serioasa, din partea antreprenorilor, a planurilor de afaceri. Iata cum a influentat atmosfera tensionata, din ultimele luni, strategiile pe care companiile le-au elaborat la inceputul anului.

Previziuni privind evolutia cifrei de afaceri

Studiul realizat de catre cei de la Valoria arata ca, fata de prima jumatate a anului 2017, perspectiva de crestere a companiilor ramane si mai conservatoare. In ultimele 6 luni, a avut loc o usoara crestere procentuala a companiilor care se asteapta la cifre de afaceri negative in acest an, de la 13% la 17%.

Pe palierele de crestere a cifrei de afaceri ajustarile negative sunt de 1-4 puncte procentuale, compensate cu un plus de 8 puncte procentuale pe intervalul 5%-10%. In constructii si imobiliare numarul companiilor care prevad o crestere a cifrei de afaceri in 2017 este de 65% in a doua jumatate a anului fata de 83% anterior. In cazul companiilor de IT numai 65% preconizeaza cresteri acum, fata de 89% la inceputul anului, iar in cazul firmelor de servicii profesionale procentul scade tot la 65% fata de 94% anterior.

Cum vad companiile evolutia profitului

Previziunile privind evolutia profitului in a doua parte a anului 2017 sunt mai pesimiste. Desi 31% dintre companii (fata de 32% anterior) se asteapta ca profitul lor sa creasca cu 1%-5%, 19% se asteapta ca profitul companiei sa fie mai mare cu 5%-10% si 10% previzioneaza sa obtina cresteri de la 20% la peste 30%.

Cea mai mare scadere se observa pe palierul 10%-20% unde procentul scade de la 21% la 12%. De asemenea, in septembrie 2017, 28% dintre companii (fata de 12% anterior) au asteptari negative in legatura cu profitul pe care il vor avea in 2017. La nivel de industrii, 20% dintre firmele de IT preconizeaza o crestere a profitului de 10-20%, in timp ce 40% dintre firmele de productie industriala se asteapta la un profit in crestere cu 1%-5%, la fel ca 50% din turism, 64% din transporturi si 83% dintre companiile de utilitati si energie.

Ce se va intampla cu investitiile

Conform rezultatelor cercetarii, 26% dintre companii (fata de 10% in prima parte a anului) spun ca nu vor face investitii in 2017. Mai mult, companiile care vor sa creasca investitiile scad de la 79% in martie la 68% in septembrie 2017. De asemenea, pe acest palier pozitiv, doar 15% dintre firme vor sa isi creasca investitiile cu 10%-30% fata de 36% anterior. Cele mai multe firme din telecomunicatii (50%), contructii si imobiliare (38%) si din servicii profesionale (25%) spun ca nu fac investitii in acest an.

Cine mai angajeaza?

Companiile care nu se asteapta la nicio crestere a numarului de angajati in 2017 cresc ca procent de la 17% in martie la 24% in septembrie 2017. In acelasi timp, 28% dintre companii fata de 39% anterior spun ca se asteapta ca personalul lor sa creasca cu 1%-5% in acest an. Doar 15% dintre companii (fata de 24% in martie 2017) se asteapta ca numarul de angajati sa creasca cu 5%-10%.

Dintre toate cele 12 industrii analizate comparativ, numai in telecomunicatii si servicii profesionale sunt cele mai multe companii (50% si respectiv 31%) care spun ca mentin si in 2017 acelasi numar de angajati ca in 2016.

Vor mai creste salariile?

Daca la inceputul anului 93% dintre companii previzionau cresteri salariale, numai 6 luni mai tarziu procentul lor scade la 84%. Cele 9 puncte procentuale din diferenta se transfera la companiile care spun ca nu vor creste nivelul salariilor in 2017. O alta ajustare importanta este la companiile care se asteptau ca salariile sa creasca intre 5% si 10%. Procentul lor scade la 31% in septembrie de la 41% in martie 2017. De asemenea, companiile care previzionau salarii in crestere cu 10%-20% scad cu 5 puncte procentuale in aceste 6 luni.

Industriile in care cele mai multe companii spun ca vor creste salariile cu 10%-20% in acest an sunt: industria farmaceutica si de sanatate (38%), constructii si imobiliare (35%), cercetare si dezvoltare (33%) si agricultura (30%).

Top 5 provocari si oportunitati

Cele mai importante provocari pentru companii in a doua jumatate a anului 2017 sunt: instabilitatea politica si legislativa (54% fata de 28% in prima parte a anului), starea generala a economiei (49% fata de 41%), problemele cu forta de munca (35% fata de 17%), cresterea accentuata a nivelului salariilor (27% fata de 13%) si reducerea nivelului investitiilor interne (21% fata de 23%).

Cele mai importante oportunitati pentru companii in a doua jumatate a anului 2017 sunt: cresterea consumului (la 65% fata de 19% in prima parte a anului), exportul si deschiderea altor piete (59% fata de 33%), digitalizarea si oportunitatile din online (42% fata de 37%), parteneriatele create cu alte companii (31% fata de 27%) si accesarea fondurilor europene (30% fata de 17%).

Studiul Valoria privind perceptia managerilor asupra evolutiei mediului de afaceri romanesc in a doua jumatate a anului 2017 are la baza un chestionar care analizeaza perceptiile a 308 executivi de top provenind din companii cu activitate in diverse industrii. Chestionarul a fost aplicat in perioada 28 august – 29 septembrie 2017.

Un procent de 5% dintre respondenti provin din companii cu cifra de afaceri mai mare de 50 de milioane euro, 18% din companii cu cifra de afaceri intre 10-50 milioane euro, 42% cu cifra de afaceri intre 1-10 milioane euro si 35% sub 1 milion de euro cifra de afaceri. 52% dintre respondenti au functia de CEO/Presedinte/Director General. Acest studiul a fost realizat cu sprijinul echipei Doingbusiness.ro.

