Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, marcheaza un an de la infiintarea retelei proprii de magazine Gerovital. Compania clujeana este primul jucator local din aceasta industrie care si-a creat propria retea de magazine de brand Gerovital si Farmec (19 magazine) si care, in prima jumatate a anului 2017, a inregistrat o cifra de afaceri de peste 1 milion de euro.

„In 2017 am crescut pana la 11 magazine proprii, din dorinta de a transforma Romania intr-o zona a excelentei in cosmetica, prin aducerea si mai aproape de romani a brandului Gerovital. Pentru 2018 am planificat inaugurarea altor 8 magazine de brand Gerovital”, a declarat Mircea Turdean, Director General Farmec.

Expansiunea magazinelor in primul an face parte din strategia de extindere nationala a companiei clujene. In 2017, pentru deschiderea noilor puncte de vanzare Gerovital, care insumeaza o suprafata totala de aproape 400 de metri patrati, a fost investita suma de jumatate de milion de euro, iar principalele zone de investitii au fost: amenajarea spatiilor, trainingul consultantilor, achizitionarea aparatelor de dermoanaliza si promovare.

De la sfarsitul anului 2016 pana in cea de-a doua jumatate a anului 2017, valoarea medie a cosului de cumparaturi in magazine a inregistrat o crestere cu 25%.

Toate magazinele Gerovital sunt amplasate in centre comerciale din tara. Dintre acestea, cele mai mari vanzari sunt inregistrate de spatiul comercial din Veranda Mall din Bucuresti, inaugurat in noiembrie 2016. Lantul de spatii comerciale Gerovital are o vasta acoperire nationala, cuprinzand cele mai importante centre urbane din tara: Bucuresti (3 magazine), Cluj-Napoca, Constanta, Timisoara, Iasi, Suceava, Piatra-Neamt, Craiova si Ploiesti.