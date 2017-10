Grupul Teraplast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor a deschis pe 11 octombrie 2017 fabrica TeraSteel Serbia, specializata in productia de panouri sandwich. Unitatea de productie din Serbia este prima fabrica din strainatate inaugurata dupa 1990 si aflata in proprietatea unei firme romanesti. Cea mai mare companie din grupul Teraplast este firma omonima, al carei actionar majoritar este omul de afaceri Dorel Goia, care detine 46,82% din actiuni, potrivit datelor de la Bursa de Valori Bucuresti.

“Extinderea activitatii grupului Teraplast in Serbia, odata cu deschiderea fabricii din Leskovac este un nou pas in procesul nostru de dezvoltare, in linie cu obiectivele grupului pe termen lung. In 2018, pentru TeraSteel Serbia, tintim vanzari in valoare de 28 de milioane de euro, iar in ceea ce priveste pietele deservite, majoritatea panourilor produse in aceasta fabrica vor merge catre piata din Serbia, dar si catre export in tari din zona Balcanica”, a declarat Dorel Goia, presedintele consiliului de administratie al Teraplast.