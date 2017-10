Ajuns pe Wall Street, in New York, a fost intrebat daca ar putea vreodata Antibiotice Iasi sa vanda produse pe piata din SUA. "Fiind in mijlocul Americii, era greu sa spun nu si am spus ca da, voi vinde nistatina. Cu acest produs incercam atunci sa ne individualizam si aveam in plan investitii mari. Si am reusit, acum peste 80% din piata de nistatina din SUA este acoperita de compania noastra", a relatat intr-un interviu acordat wall-street.ro Ioan Nani, directorul general al Antibiotice.

Totul a inceput in 1998 cand "fondul de investitii a Societe Generale a venit in Romania cu intentia clara de a cumpara BRD, Antibiotice si BCR. In vara acelui an cate o persoana de la fiecare companie enumerata a mers intr-un turneu prin mai multe tari pentru a prezenta ce facem noi in companiile pe care le conducem pentru a reusi sa exportam in diverse piete si, in primul rand, pentru a crea un interes din partea unor investitori pentru companiile noastre. Asa am ajuns la Bursa de pe Wall Street, unde am avut mai multe prezentari si am primit mai multe intrebari daca am putea sa vindem ceva vreodata pe piata din America", a povestit Ioan Nani.

Producatorul local de medicamente are in plan ca in urmatorii 5 ani sa investeasca intre 3,5 milioane euro si 5 milioane euro pentru a dezvolta procesul de productie si a creste capacitatea de productie, dar si pentru a pastra statutul de primul loc in industria farmaceutica cu substanta activa Nistatina. Antibiotice Iasi este noul standard de referinta la nivel mondial, in urma testarilor substantelor active si a produselor finite de catre organizatia americana Unites States Pharmacopeia si, prin urmare, orice producator de nistatina sau de produse in care este utilizata aceasta substanta la nivel mondial trebuie sa urmeze standardele impuse de compania romaneasca.

"Nistatina este un subiect care ne preocupa de mult timp (din anul 2000), am plecat pe acest drum cu responsabilitate pentru ca am vrut sa ne individualizam cu ceva in industria farmaceutica mondiala. In aceasta industrie puternica exista riscul la un moment dat sa te pierzi daca nu ai ceva prin care sa te particularizezi si atunci am gandit ca nistatina ar putea fi produsul prin care noi sa ne evidentiem in timp. Nu este usor nici macar sa-ti propui acest lucru, pentru ca productie prin biosinteza si prelucrare fizico-chimica a substantelor farmaceutice exista in cel putin 100.000 companii in lumea asta. Sunt foarte multe companii cu accente puternice in activitatile de biotehnologii si biosinteza si atunci ar trebui sa cantarim bine si sa ne gandim oare cate alte companii din lume au dezvoltat acest produs si la ce nivel. Intre timp am dezvoltat produsul creand anumite calitati si avantaje competitive. Ne-am dat seama ca am putut sa ajungem cumva pe primul loc nu pentru ca celelalte firme nu au investit, ci pentru ca undeva s-a tinut cont de traditia noastra ca si companie pe industria substantelor farmaceutice", a spus seful Antibiotice exclusiv pentru wall-street.ro.