Narcoffee Roasters, reteaua de cafenele de specialitate fondata de catre antreprenorii clujeni Marcelus Suciu si Dan Isai, a deschis prima sa franciza la Praga. Aceasta este situata la intrarea principala a centrului comercial Chodov Mall, unul dintre cele mai mari centre comerciale din Cehia, dar si din Europa Centrala si de Est.

Cu o investitie de 80.000 de euro, Narcoffee Roasters Praga este cea de-a cincea unitate din reteaua proiectului clujean si prima din afara Romaniei la mai putin de trei luni de la intrarea in Bucuresti. Pana la finalul anului, cei doi antreprenori romani isi propun inca o franciza, dar si extinderea retelei proprii. De asemenea, in scurt timp, vor incepe lucrarile si pentru a doua cafenea Narcoffee Roasters, in zona pietonala din centrul orasului Praga.

„Narcoffee Roasters...