RMN-ul este destinat stabilirii unui diagnostic cat mai corect pentru pacientii cu patologii din arii precum: cardiologie si aritmologie, chirurgie cardiaca, pediatrie, neurologie si neurochirurgie, oncologie, ortopedie si traumatologie etc.

“Achizitionarea celui de-al doilea aparat de rezonanta magnetica a fost o necesitate pentru Spitalul Monza, intrucat solicitarile pacientilor depaseau numarul programarilor posibile. Astfel, putem asigura tuturor pacientilor un acces facil pentru examinarile RMN, cu un timp de asteptare mult mai scazut”, a spus Luca Militello, directorul general al spitalului Monza.

RMN-ul Signa Voyager 1.5T XT are in dotare antene dedicate pentru toate regiunile corpului uman si ofera o rezolutie sporita, inclusiv pentru cord.

In primul an dupa deschidere (2012), spitalul a avut in jur de 300 de pacienti, iar in 2016 au fost 40.000 de pacienti, numarul acestora crescand cu 33% fata de 2015. In fiecare an numarul interventiilor a crescut cu 1.000 ajung in 2016 la un total de 6.500 de interventii.

Cifra de afaceri a companiei a fost de 74,3 milioane lei in 2016, iar pentru 2017 estimeaza o crestere de 20%.