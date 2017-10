IKEA South-East Europe a finalizat procesul de autorizare si va incepe constructia magazinului IKEA de pe bulevardul Theodor Pallady nr. 57, Bucuresti. Primaria Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti a eliberat ieri, 17 octombrie 2017, Autorizatia de Construire pentru IKEA Pallady, cel de-al doilea magazin IKEA din Bucuresti. Compania si-a propus inceperea lucrarilor de constructie in curand si va finaliza lucrarile pana la finalul anului 2018, cand IKEA Pallady se va deschide pentru a intampina si mai multi romani.

Cel de-al doilea magazin IKEA din Bucuresti va avea o suprafata construita de aproximativ 37.000 mp (GBA), devenind astfel cel mai mare magazin IKEA din Europa de Sud-Est la data deschiderii. IKEA Pallady va respecta cele mai recente, avansate si inalte standarde in ceea ce priveste proiectarea si va aplica standarde de construire si principii operationale de business inovatoare si sustenabile.

„Ne bucuram sa anuntam ca am obtinut autorizatia de construire a celui de-al doilea magazin IKEA din Romania si ca vom incepe lucrarile pentru noul magazin in curand. Dorim sa le multumim reprezentantilor Primariei Sectorului 3 si Primariei Generale a Capitalei pentru sprijinul continuu si colaborarea excelenta. Pentru ca am obtinut deja Autorizatia de Construire pentru amenajare si sistematizare teren si imprejmuire provizorie in luna septembrie, constructorul general a inceput pregatirea terenului si imprejmuirea perimetrului magazinului IKEA Pallady,” a declarat Vladislav Lalic, Property and Expansion Manager IKEA South-East Europe.

IKEA va investi aproximativ 80 de milioane de euro in cel de-al doilea magazin din Bucuresti. In magazinul IKEA Pallady vor lucra va angaja aproximativ 300 de persoane. Recrutarea angajatilor este planificata sa inceapa cu aproximativ un an inainte de deschiderea magazinului, asa cum se intampla de obicei in cazul proiectelor IKEA similare. IKEA a incheiat procesul de selectie pentru principalul constructor al magazinului IKEA Pallady din Bucuresti pe 6 septembrie 2017. Magazinul de pe bulevardul Theodor Pallady nr. 57 va fi construit de antreprenorul general Bog’Art.