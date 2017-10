Cu ajutorul BizMedica medicii isi pot gestiona toate activitatile si pot avea acces la date oricand, de oriunde s-ar afla si de pe orice dispozitiv cu acces la Internet.

“BizMedica a fost gandit pornind de la necesitatile pacientului, astfel acestia beneficiaza de programare rapida pentru consultatii si investigatii clinice, se elimina erorile in prescrierea tratamentelor, se centralizeaza informatiile medicale pentru o analiza mai buna si mai rapida a starii de sanatate pentru un diagnostic corect”, a precizat Marius Ciuperca, director general Setrio.

BizMedica ofera utilizatorilor oportunitatea de a accesa istoricul medical al pacientului si formularele medicale, de a gestiona simplu si rapid relatia cu firmele colaboratoare si companiile de asigurari private. Totodata, medicii pot vizualiza in timp real programarile proprii pe telefon inainte de a ajunge la clinica. Pot fi trimise sms-uri catre pacienti pentru a le reaminti data si ora programarii.

In acelasi timp, cu ajutorul acestui software se pot monitoriza incasarile, devizele medicilor colaboratori si veniturile planificate prin rularea rapoartelor de management. Aplicatia ofera o flexibilitate pentru realizarea rapoartelor ad-hoc precum: rapoarte CNAS, raport pacienti invitati la control intr-o anumita perioada, rapoarte medicale, pentru medicamente prescrise, registre consultatii si cronici.

Fondat in anul 2004, Setrio este unul dintre cei mai importanti producatori de software si integratori de solutii IT, adresandu-se companiilor care isi desfasoara activitatea in domeniul sanatatii. Printre aplicatiile software dezvoltate de Setrio de-a lungul timpului se numara BizPharma, GoPharma, BizMedica, BizDepozit, BizMobile. Solutiile dezvoltate de companie au peste 19.000 de utilizatori in intreaga tara si vizeaza producatori, distribuitori, medici si farmacii.