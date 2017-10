eJobs a lansat Brand Your HR, o divizie de business prin care va oferi servicii dedicate de Employer Branding angajatorilor din Romania. In acest fel, eJobs va ajuta companiile sa-si eficientizeze procesul de recrutare. Pentru 2018, compania estimeaza venituri de jumatate de milion de euro din divizia Brand Your HR.

Reputatia companiei si brandul de angajator sunt printre principalii factori care determina preferinta candidatilor pentru o anumita companie. Peste jumatate dintre respondentii la un sondaj desfasurat de eJobs spun ca iau in calcul cu prioritate aceste aspecte, alaturi de oportunitatile de dezvoltare profesionala oferite de companie si de salariul si beneficiile acordate, atunci cand iau decizia de a aplica la un job. Cu toate acestea, in prezent, doar 9% dintre companii investesc in programe prin care sa-si dezvolte si sa-si consolideze un brand atractiv de angajator in vederea eficientizarii procesului de recrutare si retentie a angajatilor.

Din sondajele pe care le desfasuram periodic, am aflat ca jumatate dintre angajatii romani nu ar schimba doar pentru bani un job care le place si ii face fericiti. Pe langa posibilitatile de dezvoltare profesionala sau alte beneficii, angajatii incep sa tina seama tot mai mult si de aspecte legate de reputatia companiei, de cultura si valorile sale. Ca urmare, exista inca in piata exemple de companii care in continuare nu reusesc sa atraga angajati valorosi chiar daca pluseaza cu pana la +40% peste ofertele financiare similare din piata Andrei Frunza, CEO eJobs Group

Prin noua divizie de business, Brand Your HR, eJobs va oferi o gama integrata de servicii, precum audit si cercetare de brand, strategie si dezvoltare de brand de angajator, comunicare interna si externa de HR, employee engagement si dezvoltare sisteme de compensatii si beneficii angajati.

