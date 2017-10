Desi nu este tocmai de usor de prezis tendintele si miscarile ce vor avea loc in diverse industrii, cand vine vorba de retail, Amazon dicteaza trendurile. Este parerea lui Catalin Dobre, chief creative officer McCann Bucharest, care recomanda retailerilor sa tina cont de miscarile gigantului american. Ce alte tendinte crede Catalin Dobre ca vor caracteriza retailul de maine si vor putea fi exploatate in industrie, inclusiv in cea de publicitate si comunicare?

Catalin Dobre, chief creative officer McCann Bucharest, este speaker in cadrul celei de-a cincea editie a Retail Arena. Vino pe 25 octombrie, la Sheraton, sa il asculti!

“Daca ne uitam la ce face Amazon acum mi se pare un exemplu foarte puternic despre puterea pe care poate sa o aiba un retailer si modul in care poate sa imbine niste industrii”, a declarat Catalin Dobre, la Profesionistii in Retail.

Cel mai mare retailer online din lume a cumparat in prima parte a anului lantul de 431 de magazine alimentare Whole Foods, extinzandu-se astfel in retailul offline, afectat de inchiderile masive de magazine, in mod special din Statele Unite ale Americii.

“Prevad foarte multe colaborari cu start-up-uri, nu stiu daca in viitorul apropiat sau indepartat, depinde de cat de curajos si vizionar e fiecare brand din retail, tendinta derivata tot de la Amazon, care cumpara tot mai multe companii antreprenoriale si incearca sa le integreze in ecosistemul asta al lor de experiente cat mai inovatoare, sa schimbe modul in care oamenii cumpara si se bucura de experienta de retail”, spune Catalin Dobre.

O alta tendinta in industria de retail, dar nu numai, este folosirea de data: “Pana acum a fost un rush sa colectezi data, acum mingea este la fileu, este foarte important ce fac retailerii cu aceste data si cum vor crea niste experiente care sa simplifice viata sau produse care sa ajute consumatorul sa aiba o experienta placuta si noua cu brandul”, mai spune directorul creativ al McCann.

De asemenea, inteligenta artificiala a evoluat foarte mult si va continua sa o faca, caracterizand astfel viitorul industriei de retail: “Amazon e de abia la inceput cu Alexa (n.r. asistentul vocal al Amazon), insa vor investi si vor dezvolta foarte mult aceasta platforma”, spune Dobre.