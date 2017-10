Grupul Roche, unul din pionerii globali ai industriei farmaceutice si de diagnostic, a inregistrat o crestere de 5% a vanzarilor globale in primele noua luni ale acestui an, pana la 39,4 miliarde franci elvetieni, la o rata de schimb constanta.

„Pe baza cresterii puternice a vanzarilor ambelor noastre divizii, Farmaceutice si Diagnostic, in primele noua luni, sunt increzator ca vom reusi sa ne atingem tintele pentru acest an. Aceasta crestere a fost impulsionata in mare parte de noile produse lansate. De aceea, sunt incantat in mod special de aprobarile primite din partea autoritatilor de reglementare din Uniunea Europeana pentru o parte dintre noile noastre produse”, a comentat asupra rezultatelor Severin Schwan, CEO al grupului Roche.

Rezultatele Diviziei de Farmaceutice

Vanzarile Diviziei de Farmaceutice au crescut cu 5% in primele noua luni ale acestui an, pana la 30,6 miliarde de franci elvetieni. Noile medicamente lansate pentru tratamentul unor tipuri de cancer pulmonar, cancer de vezica urinara si scleroza multipla au contribuit cu 0,9 miliarde franci elvetieni la vanzari, reprezentand peste jumatate din cresterea vanzarilor Diviziei de Farmaceutice. In plus, unul dintre medicamentele destinate tratamentului cancerului de san si-a mentinut cresterea puternica a vanzarilor si in trimestrul al treilea.

In Europa, vanzarile Diviziei de Farmaceutice a Grupului Roche au scazut cu 2%, avansul vanzarilor inregistrate de medicamentele destinate cancerului de san si afectiunilor reumatologice fiind contrabalansat de vanzarile in scadere ale unor medicamente mature din portofoliul companiei. In Statele Unite, vanzarile companiei au crescut cu 10%, impulsionate de noile produse recent lansate, in timp ce in Japonia au crescut cu 2%. In celelalte regiuni geografice, vanzarile Grupului Roche au crescut cu 4%.

Vanzarile Diviziei de Diagnostic

In ceea ce priveste performantele Diviziei de Diagnostic, vanzarile acesteia au crescut de asemenea cu 5%, pana la 8,8 miliarde de franci elvetieni. Centralized and Point of Care Solutions a fost principalul contributor la aceasta crestere (+7%), in special datorita cresterii din segmentul de imuno-diagnostice (+13%). Cel mai puternic avans al vanzarilor in alte regiuni a fost inregistrat in zona Asia-Pacific (+15%), cu o crestere importanta in China (+21%). In zona EMEA vanzarile au crescut cu 3%, urmate de Japonia si Statele Unite (+1) in timp ce in America Latina avansul vanzarilor a fost de 11%.

Aprobari importante din partea autoritatilor de reglementare din UE si SUA

In luna septembrie a acestui an, Grupul Roche a primit din partea Comisiei Europene aprobari de indicatii suplimentare pentru trei produse ale companiei. Un medicament de imuno-oncologie a fost aprobat pentru tratamentul unui tip de cancer de vezica urinara si pulmonar, pe baza rezultatelor pozitive ale unor studii de faza III. De asemenea, un medicament destinat afectiunilor reumatoide a beneficiat de extinderea indicatiei pentru tratarea arteritei cu celule gigante, in timp ce un alt medicament produs de Roche aprimit o extindere a indicatiei pentru tratamentul unui tip de limfom.

In luna octombrie a acestui an, Comitetul pentru produse medicinale de uz uman (CHMP) al Uniunii Europene a recomandat aprobarea introducerii pe piata din UE a unui medicament Roche destinat tratarii unui anumit tip de cancer pulmonar.

De asemenea, in al treilea trimestru al acestui an, Food and Drug Administration din Statele Unite (FDA) a acordat Roche revizuire accelerata pentru medicamente destinate tratarii unui tip de limfom, unei forme de leucemie si unui anumit tip de cancer pulmonar. In aceeasi perioada, a primit revizuire accelerata din partea FDA si o combinatie terapeutica dintre medicamente Roche destinate tratamentului cancerului de san.

Trei studii clinice de faza III au confirmat asteptarile pozitive, fiind cercetate noi medicamente destinate tratamentului fibrozei pulmonare idiopatice, unor forme de leucemie si unei forme specifice de cancer pulmonar avansat.

O noua generatie de produse de diagnostic

In aceasta perioada, Roche a lansat Navify Tumour Board, un software care optimizeaza luarea deciziilor in cadrul comisiilor multidisciplinare de medici care analizeaza tumorile, in cazul pacientilor cu cancer. Acesta este primul produs lansat din gama Navify, care sprijina medicii cu solutii digitale, care pot transforma diagnosticarea si ingrijirea pacientilor.

Totodata, FDA a aprobat testul cobas Zika pentru a fi utilizat impreuna cu sistemele cobas 6800/8800. Testul cobas Zika este primul test disponibil comercial pentru detectarea virusului Zika in plasma si este destinat folosirii in cazul donarii de sange.

Noi produse, formulari si indicatii lansate in Romania

In primele noua luni ale acestui an, Roche a introdus pe piata din Romania trei noi produse, pentru tratamentul fibrozei pulmonare idiopatice, leucemiei, precum si pentru tratamentul cancerului de san in faza avansata. In aceeasi perioada, compania a lansat in Romania doua noi formulari pentru medicamente destinate tratamentului unor afectiuni hematologice si reumatologice si a primit aprobare de la Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDM) pentru o noua indicatie a unui medicament destinat afectiunilor oncologice.

Perspective in crestere pentru 2017

In anul 2017, Roche estimeaza o crestere a vanzarilor de pana la 5%, la o rata de schimb constanta.

Roche este cea mai mare companie de biotehnologie la nivel mondial, ce ofera medicamente diferentiate clinic in domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infectioase, oftalmologiei si afectiunilor sistemului nervos central. Roche este, de asemenea, lider mondial in diagnosticul in vitro si in diagnosticul histologic al cancerului, precum si pionier in managementul diabetului. Fondata in 1896, compania Roche are 29 de medicamente dezvoltate, printre care antibiotice, medicamente impotriva malariei si chimioterapice, care sunt pe Lista Medicamentelor Esentiale elaborata de Organizatia Mondiala a Sanatatii.