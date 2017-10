Doraly Expo Market, unul dintre cele mai mari parcuri comerciale specializate in articole pentru casa si produse alimentare din Romania, inaugurat in 1993, il numeste in functia de CEO pe Alexandru Rusu. Planul investitional demarat in 2016 si care vizeaza repozitionarea centrului comercial catre comertul de tip cash&carry a continuat si in 2017, valoarea sa pana la finalul lui 2019 ridicandu-se la 15 milioane de euro.

Numirea lui Alexandru Rusu in postul de CEO al Expo Market Doraly, un executiv cu experienta profesionala si antreprenoriala de peste 15 ani ca senior executive si membru in board-ul unor companii precum IKEA in companii precum IKEA si Orange, este o decizie care confirma repozitionarea pe care omul de afaceri Gheorghe Iaciu, proprietarul Expo Market Doraly, o implementeaza in prezent la centrul comercial din Afumati, in apropiere de Bucuresti.

Potrivit profilului sau de LinkedIn, Alexandru Rusu a fost CFO la IKEA Romania timp de opt ani, intre 2008 si 2016, si a ocupat, in cadrul companiei, si pozitiile de e-commerce project manager (aprilie 2014-februarie 2016), business navigation manager SEE (iulie 2014-februarie 2016) in cadrul IKEA SEE si strategy consultant pentru IKEA China (septembrie 2014-februarie 2016).

“Mandatul meu la Doraly coincide cu un amplu proces de repozitionare inceput in urma cu un an, proces care urmareste tranzitia de la un parc comercial de tip en-gros catre unul modern, de tip cash&carry si retail, adresat atat comerciantilor cat si consumatorilor finali. In ceea ce priveste articolele pentru casa, marea majoritate a comerciantilor deja vand in sistem de retail o gama extinsa si diversificata de produse de iluminat, sanitare, articole de uz casnic, decoratiuni, textile si altele. Vom continua investitiile in modernizarea si extinderea parcului, iar in paralel avem in plan dezvoltarea unor canale alternative de vanzare pentru clientii nostri”, declara Alexandru Rusu, CEO Doraly.

In 2016, Doraly a inceput un amplu proces de repozitionare catre comertul de tip cash&carry, retail si logistica, pentru care a investit circa 6 milioane de euro in dezvoltarea a doua noi pavilioane cu suprafata de 9.200 de metri patrati, precum si modernizarea unor pavilioane existente. In 2017 parcul commercial a demarat un nou program de investitii care se va derula pe trei ani, in valoare toatala de 15 milioane de euro, program directionat in principal in extinderea suprafetei comerciale cu 15.000 mp, modernizarea pavilioanelor existente si dezvoltarea canalelor alternative de vanzare.

Cifra de afaceri a firmelor care isi desfasoara activitatea in parcul comercial a fost de peste 700 de milioane de euro in 2016. Doraly are, anual, peste trei milioane de clienti. Infiintat in 1993 si dezvoltat pe o suprafata de teren de 260.000 de metri patrati, pe ambele parti ale soselei Bucuresti-Urziceni, la km 12,5, in localitatea Afumati, judetul Ilfov parcul comercial Expo Market Doraly detine 30 de pavilioane moderne, cu o suprafata totala inchiriabila de peste 80.000 de metri patrati, avand peste 850 de spatii comerciale. In prezent, acesta gazduieste 550 de producatori, importatori si distribuitori, care comercializeaza intr-o gama variata produse alimentare si non-alimentare (instalatii electrice, instalatii si obiecte sanitare, electronice si electrocasnice, detergenti si articole de menaj, articole pentru casa, ingrijire personala, jucarii, birotica si papetarie), oferind peste 550.000 de articole.

