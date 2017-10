Modeul auto Chevrolet Nova a iscat bancuri nenumarate in momentul in care producatorul auto a intrat pe piata tarilor hispanice, deoarece “no va” inseamna “nu functioneaza” in limba spaniola. Producatorul a fost nevoit sa schimbe tacticile de promovare in tarile hispanice, diferite de restul tarilor. Numele Nova a continuat sa fie prezent pe piata, insa vanzarile au fost incredibil de mici. Exemplul Chevy Nova a facut deja istorie in cartile de marketing si in seminariile de business si releva (inca o data) ca o traducere este mai mult decat o transpunere mecanica.

Mitsubishi Pajero, celebrul producator auto japonez, a fost obligat sa schimbe numele “Pajero” tot pentru piata hispanica, datorita conotatiilor negative ale cuvantului mai sus mentionat.

Iar parerile sunt impartite asupra discursului tinut de presedintele John F. Kennedy in anul 1963 la Berlin, cand o parte din speech, “Ich bin ein Berliner”, a sunat cu totul diferit fata de intentia cu care a fost exprimat (“Sunt o gogoasa cu jeleu”)

O traducere de calitate inseamna, inainte de toate contextualizare. Fie ca discutam despre o traducere autorizata pentru un business meeting sau de o traducere tipizata (acte auto, certificate de nastere, foi matricole etc.), procesul in sine porneste de la cunoasterea contextului in care se foloseste documentul respectiv. Astfel, putem vorbi despre semnificatia unui cuvant, semnificatia unei propozitii sau sensul unui mesaj coerent pentru un context anume (catalog, acte juridice, aplicatii software, pagina web, documente ce pot fi citite de mii de oameni etc.).

In cazul traducerilor oficiale, traducatorii si interpretii buni inteleg contextul si isi adapteaza textul, respectiv discursul functie de cerere, insa fara a modifica intelesul de baza al documentelor / discutiilor oficiale.

“La NB Traduceri colaboram doar cu traducatori autorizati de Ministerul Justitiei pentru fiecare traducere in parte. Tratam fiecare document sau serviciu de interpretariat cu maxima seriozitate si atentie, iar dovada calitatii ne este oferita chiar de catre clientii nostri. Avem o rata de revenire extrem de importanta, iar acest lucru ne incanta de fiecare data. Practic, cea mai importanta promovare sunt recomandarile clientilor nostri”, declara Nicole Baciu, Managing Partner NB Traduceri.

Cum se obtine o traducere de calitate?

Orice traducere este rezultatul unei munci de echipa din momentul in care clientul depune cererea de traducere sau cere o cotatie de pret. Practic, documentele sunt preluate de un Project Manager experimentat, care aloca documentul celui mai potrivit traducator autorizat. Impreuna decid timpul estimativ de livrare si cotatia de pret, functie de numarul de pagini ale documentului. Intr-un proces reusit de comunicare, toate aceste aspecte sunt comunicate clientului inca de la bun inceput. Ulterior se “da” ok-ul traducerii. Responsabilitatea traducatorului autorizat este sa furnizeze o traducere de calitate in timpul agreat cu clientul.

“De-a lungul timpului am avut surprize placute si, mai precis, ca traducatori romani autorizati, vorbitori de mai multe limbi straine, sa traduca mai bine decat vorbitori nativi. Iar acest lucru ne-a adus aprecierea clientilor, care au remarcat calitatea traducerilor si ne aleg in continuare ca principalii parteneri de business”, reia Nicole Baciu.

Pentru clienti e important sa cunoasca terminologia in domeniul traducerilor autorizate. Astfel, atunci cand apeleaza la un birou de traduceri, exista o serie de termini uzuali care faciliteaza comunicarea dintre client si reprezentantul biroului de traduceri.

Diferenta dintre “traduceri autorizate” si “traduceri legalizate”:

Traducerea autorizata este traducerea efectuata de un traducator autorizat, fiind insotita de stampila si semnatura traducatorului

Traducerea legalizata este o traducere autorizata efectuata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei, completata si autentificata de parafa unui notar public

“Beneficiem de o baza solida de traducatori autorizati in si din toate limbile straine. Acest lucru ne permite sa preluam traduceri in regim de urgenta, indiferent de volumul lucrarilor”, precizeaza Nicole Baciu

In ceea ce priveste solutiile corporate, lucrurile se schimba. Traducerile se cuantifica in volum si termene fixe de predare. In acest context traducerile si serviciile de interpretariat pot face diferenta intre un proces castigat sau nu, ori faciliteaza semnarea unor documente oficiale intre persoane de nationalitati diferite.

Serviciile de interpretariat presupun un translator autorizat si contextul oficial de interpretare a unui discurs sau a unei conversatii. Exista trei tipuri de interpretariat: simultan (cel mai frecvent folosit la conferinte, evenimente business, seminarii, prezentari), consecutiv (utilizat la un birou notarial, la oficiul starii civile, semnari acte, intalniri de afaceri etc.) sau chuchotage (se efectueaza o traducere simultan cu cele spuse de vorbitori, dar in soapta, astfel incat sa nu deranjeze ceilalti participanti).

“Avem peste 12 ani de experienta in traduceri, iar acest lucru este in avantajul clientilor nostri. Contribuim zi de zi in transmiterea unor mesaje clare si a unor documente esentiale in dezvoltarea businessurilor romanesti”, Nicole Baciu, Managing Partner NB Traduceri.

