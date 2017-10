Romania trebuie sa lucreze in primul rand la angajatii sai, fie ca este vorba de al brandului sau al retailer-ului, de aici trebuie sa plecam. Asistam la o lipsa de forta de munca, “insa ne intrebam si cat training s-a investit in acei angajati si cat de importanti sunt pentru manageri?”, se intreaba Dochita Zenoveiov, de la Inoveo, referindu-se la industria retail.

Exista focusul pe partea de offline, insa foarte multi retaileri lucreaza in departamentele de cercetare pentru a dezvolta platforme pentru online – cand vom fi pregatiti sa le implementam, sa fie gata. Din 2018 vom avea niste proiecte foarte interesante in zona de online din partea pietei.

“Este foarte mult de lucrat la o platofmra online. A traduce paragrafele de text in simboluri nu este usor, necesita o echipa care sa lucreze DOAR la asta, la transcrieri. Daca vrei sa oferi o experienta de brand, sa aliniezi pachetul vizual, site, comunicare, reprezentarea comenzilor, a tot ce inseaman experienta unui magazin online, trebuie sa fie aliniate la culoare, tipul tau de font si asa mai departe. Deci design-ul nu este doar estetic, site-ul joaca un rol functional!”, puncteaza Dochita Zenoveiov, de la Inoveo.

Trebuie de asemenea introducerea de touch point-uri, pe parcursul acesti calatorii, pentru a crea o relatie, o interactivitate cu clientul.

“Rata de a sta pe un site este destul de mica, asa ca trebuie create conexiuni rapid. Regulile marketing-ului se schimba in parametri – rata de rabdare a clientului este mult redusa, trebuie sa ii raspunzi imediat. Partea psihologica trebuie studiata foarte bine. Departamentele de marketing trebuie sa se reformateze; ai nevoie de specialisti in offline, dar si in online, acestia din urma trebuind sa reactioneze mult mai repede. Sunt lucruri pe care trebuie sa le faci IMEDIAT pe Internet. Azi nu mai poti altfel”.

Cineva trebuie de asemenea sa interpreteze insight-urile, mult mai repede ca inainte, dupa aceea cineva care sa interpreteze mesajele (un retorician conectat la 2025, intrucat tinerii nu mai vorbesc limba noastra, vorbesc cu alt limbaj si nu trebuie sa ne suparam, intr-acolo se duce lumea). “Chat-urile online care incearca sa suplineasca munca oamenilor sunt, intr-adevar, ofertante pentru ca pot prelua problemele, dar in acelasi timp au si un rol important in diverse situatii de upselling – incredere ca exista cineva acolo, rapiditate in reactie, crearea unei relatii pe termen lung”.

Partenerii retailArena 2017 sunt Kaufland, eMag, FAN Courier si PayU. Sponsorii evenimentului sunt PeliFilip, IQOS, Pepsico, Vivo!, Schonherr, Crowe Horwath, Ecco, Custom Soft, Syscom Digital, C-Solution si Plaut.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu