Mai e loc pentru cel putin un centru comercial majo in Bucuresti, zona de nord-vest fiind inca una ofertanta, insa nu exista inca planuri concrete, spune Daniela Popescu, associate director retail agency la Colliers International Romania, la Retail Arena 2017.

:Nu stiu daca vom vedea dezvoltari de parcuri de retail in zonele rurale, dar in zonele cu peste 40.000 de locuitori este o certitudine. Sunt o serie de orase in categoria asta, peste 40.000, care asista la astfel de dezvoltari".

“Anul acesta se va incheia cu un stoc de 3,7 mil. mp si estimam ca in urmatorii doi ani, calculand doar centrele comerciale si parcurile mici de retail, o sa depasim 4 milioane de metri patrati”.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu