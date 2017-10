Alka Group, unul din principalii jucatori din regiune in industria FMCG, investeste peste 11,5 milioane euro in construirea unei noi capacitati de productie pentru biscuiti si snacks-uri sarate, localizata in Ploiesti.

Investitia va fi una de tip lant integrat, respectiv de la preluarea materiei prime principale pana la desfacerea directa catre consumatori. Din cei 11,5 milioane euro, la cat se ridica intreaga investitie, peste 3,5 milioane euro provin din cofinantare privata, iar aproximativ 2,4 milioane euro reprezinta ajutor public nerambursabil. In prima faza, noua facilitate de productie va crea aproximativ 100 de locuri noi de munca.

Noua unitate de productie va fi amplasata in incinta Parcului Industrial Ploiesti si se va desfasura pe o suprafata totala de peste 10.000 mp. Ansamblul fabricii va cuprinde o hala de productie, depozit de materii prime, corp administrativ, local tehnic, dar si un magazin de desfacere cu terasa. Peste 25% din intregul amplasament va fi ocupat de spatii verzi.

„Incercam in mod constant sa oferim clientilor nostri ceea ce isi doresc, iar cercetarile noastre ne-au aratat ca produsele Alka de tip snacks-uri sarate si biscuiti sunt cele mai indragite. Astfel, am decis deschiderea unei noi capacitati de productie, aditionala celei pe care o detinem deja in Bucuresti. Un proiect ambitios pentru care am primit deja votul de incredere prin obtinerea unui grant nerambusabil in valoare de 2,4 milioane euro. Fabrica de la Ploiesti este modul prin care le multumim tuturor celor care au fost alaturi de noi in cei peste 20 de ani de prezenta pe piata locala si o promisiune pentru urmatorii 20 de ani”, a declarat Ady Hirsch CEO AlkaGroup.

In 2016, grupul Alka a inregistrat o cifra de afaceri de 155 milioane lei si are in prezent peste 600 de angajati, fiind in top 3 jucatori in multe dintre segmentele in care activeaza. Grupul Alka a fost infiintat in 1994 ca investitie de tip greenfield. Alka era atunci prima companie in Romania producatoare si distribuitoare de cafea macinata ambalata, vidata si in pliculete. De atunci, Alka a investit zeci de milioane euro in tehnologie si in dezvoltarea afacerilor.

In prezent, afacerile Alka Group acopera multe categorii, cu prezenta pe intreg teritoriul Romaniei cat si in afara acestuia. Portofoliul companiei este format din: prajituri dulci (prajitura casei), biscuiti dulci (biscuitii casei), napolitane (Alfers), snacks-uri sarate (Toortitzi, covrigeii casei), cafea (Gold Mocca si Stretto). De asemenea, compania este importator si distribuitor al produselor Perfetti Van Melle, pentru brandurile Chupa Chups si Mentos.