Proiectul same day shipping este pornit de FAN Courier in prezent in Bucuresti, avand o echipa de 60 de oameni, cu un grad de incarcare de 30-40 de expedieri pe fiecare. Coletele sunt expediate intr-un interval de timp care variaza intre o ora si 6 ore, de la momentul apelului, spune Cornel Morcov, CCO la FAN Courier, in cadrul RetailArena 2017.