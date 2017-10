Retailerul francez de accesorii Meli Melo a deschis primul magazin de tip department store din lant, in Bucuresti Mall. Magazinul are o suprafata de 352 metri patrati, se gaseste la etajul 1 al centrului si cuprinde atat zona de accesorii, cat si cea de decoratiuni interioare, Meli Melo Deco.

In magazinul Meli Melo din Bucuresti Mall se pot gasi o gama variata de accesorii - coliere, genti, cercei, caciuli si fulare - dar si decoratiuni interioare, potrivite oricarei case si stil. Printre produsele disponibile se numara accesorii de bucatarie si vesela, produse de aromaterapie si de baie, textile, tablouri, lampi si rame foto.

Bucuresti Mall este primul centru comercial modern de tip shopping mall din Romania, deschis in septembrie 1999. Recent, Bucuresti Mall a trecut printr-un amplu proces de renovare si modernizare, prin care si-a reconfigurat spatiile si a implementat un design modern atat in interior, cat si la exterior. In prezent, mall-ul gazduieste cafenele, magazine, o zona de food court si cinematograf, Holloywood Multiplex.