Stefan Vaju, de profesie medic veterinar, a lucrat timp de 15 ani in agribusiness, pentru companii precum Cargill si acum un si jumatate a preluat postul de CEO al comerciantului de autocamioane E Van Wijk. Printre obiectivele sale se numara aducerea de procese si proceduri corporatiste in afacerea antreprenoriala fondata acum 25 de ani. Cu ce provocari se confrunta?

Cand il intrebi cum a facut trecerea de la agribusiness la vanzarea de camioane, Stefan Vaju, CEO al E van Wijk Holding (EVW Holding Romania), vorbeste despre diferentele de religie, experiente sociale si educatie dintre actionarii companiei, adica Ad van Wijk (50%), George Chita (33%) si Mircea Muresan (17%).

”Faptul ca ei au rezistat 25 de ani sa lucreze fiind personalitati, educatii si religii diferite m-a determinat sa acacept provocarea sa vin in zona asta. Eu de meserie sunt veterinar, am lucrat 15 ani in agribusiness si sunt corporatist, am lucrat 15 ani in corporatie, dintre care cinci ani am condus divizia de nutritie animala a companiei Cargill. Sa vii din agribusiness in domeniul vanzarii de camioane si dintr-o corporatie intr-o firma antreprenoriala e o provocare. Mie mi-a placut foarte mult de ei si ce am vazut, dar recunosc ca nu am putut anticipa cat de ampla si complexa este aceasta activitate si, mai mult, cat de complexa este transformarea prin care trebuie sa trecem noi, ca o companie antreprenoriala in care integram elemente din corporatie. Foarte multa lume, cand vorbeste despre corporatie, se gandeste la rigiditate, la o abordare rece. Cand spui antreprenoriat te gandesti ca lucrezi la patron si sunt anumite valori, «lasa ca e bine si asa», «nu te dau afara ca-ti cunosc familia», sunt lucruri reale, dar care trebuie limitate. Noi incercam sa luam elementele pozitive din ambele parti”, spune Stefan Vaju, CEO al EVW.

In afara de provocarile generate de transformarea companiei, Stefan Vaju s-a confruntat si cu o alta situatie, care a afectat toata piata de vanzari de camioane. Este vorba despre anumite prevederi legislative care au intrat in vigoare anul acesta si care au dus la scaderea generala a vanzarilor, printre care se numara si obligativitatea soferilor de a nu mai putea sta in cabina camionului in timpul pauzei de odihna de 45 de ore pe care trebuie s-o efectueze saptamanal. Astfel, costurile companiilor de transport au crescut, intruct au aparut cheltuieli noi necesare cazarii soferilor la hotel sau cu plata unor asigurari pentru marfa.

”Aceasta prevedere a intrat in vigoare anul acesta si a afectat transportatorii, care au tras pe dreapta un procent semnificativ din flote, 10-15%. In ansamblu, in piata din Romania, toate acestea au dus la o scadere a pietei de camioane noi de 20-21%, suntem undeva la 6.000 de unitati noi. Noi, la inceputul anului, neputand anticipa aceste chestiuni de ordin legislativ si politic, ne setasem borna sa atingem 1.000 de camioane noi DAF (E van Wijk este distribuitor exclusiv al acestei marci in Romania – n.red.), ni se parea realizabil. DAF are cota de piata de peste 16%, tinta noastra este sa fim in acest an la cel putin 16,5%, cum am fosdt si anul trecut. Asta inseamna 855 de unitati vandute, cel putin. Ne ajuta mult ca anul acesta a fost lansat modelul nou de camion DAF, care aduce niste avantaje semnificative pe partea de consum de combustibil, e mai usor cu 100 de kilograme, cutia de viteze este schimbata, sunt cateva avantaje care se vad in costurile utilizatorilor, noi am dat cateva unitati demo la anumite flote si rezultatele sunt peste asteptarile lor in ceea ce inseamna reducerea consumului de combustibil”, spune Stefan Vaju, CEO al EVW Holding Romania.

Ce planuri de dezvoltare are EVW Holding Romania?

Lipsa infrastructurii rutiere dezvoltate din Romania este un alt element care afecteaza in mod negativ piata de vanzari de camioane, pentru ca atrage dupa sine costuri suplimentare imense pentru transportatori, si pe partea de combusitibili si pe cea de anvelope. Asta ca sa nu mai luam in considerare timpul pierdut in trafic, desi reprezinta o pierdere importanta.

In ciuda acestor dificultati, EVW Holding Romania se dezvolta in continuare, la reteaua de 10 ateliere de reparatii si showroom-uri existente in prezent pe tot teritoriul Romaniei urmand sa se alature, cel mai tarziu in luna februarie 2018, un TRP (truck point) in Pantelimon, o investitie totala de 2,5 milioane de euro si, pe termen mediu, un alt astfel de centru in Chisinau, Republica Moldova, unde compania este deja prezenta.

”In Pantelimon o sa avem si un atelier si un fel de minimarket, un concept nou pe partea de vanzari de piese, o sa fie si un mic showroom DAF si partea de camioane second hand. Suprafata e cam 1,7 hectare si speram la anul, cel tarziu in februarie, sa facem inaugurarea. Vrem sa finalizam investitia de la Pantelimon, apoi urmeaza investitita de la Chisinau, care se ridica la aproximativ 1,5 milioane de euro, ne uitam si-n tara la atelierele pe care le avem, sa imbunatatim conditiile”, explica Stefan Vaju, CEO al EVW, precizand ca Romania e acoperita foarte bine, desi compania este un pic deficitara in zona de nord-vest, dar ca acolo exista parteneri.

O investitie luata in calcul este si deschiderea unui centru EVW la Constanta, unde amplasamentul existent a fost inchis, pentru ca in zona unde functiona cu chirie a fost interzis accesul camioanelor. Compania are insa un lot de teren langa autostrada si urmeaza sa dezvolta un centru acolo, in functie si de dezvoltarea viitoare a portului. Stefan Vaju spune ca acolo va fi probabil urmatoarea investitie masiva a EVW, undeva dupa anul 2020.

Stefan Vaju, CEO EVW Holding Romania: ”Vrem sa ridicam un pic si nivelul de cultura”

Alta directie in care se indreapta investitiile vizeaza implementarea unui sistem ERP, un soft achizitionat de la SAP, companie care se va ocupa si de implementarea programului, o investitite de un milion de euro care eficientizeaza toate procesele interne. Si pentru ca a venit vorba despre ”bucataria interna” a EVW, este important de mentionat ca Stefan Vaju mai are un obiectiv si anume dezvoltarea profesionala si persoanala a angajatilor, existenti si viitori.Deocamdata, EVW se confrunta, ca multe alte firme din Romania, cu un deficit al personalului calificat, pus de Stefan Vaju si pe seama lipsei scolilor profesionale din Romania, care sa furnizeze electricieni, mecanici si alti meseriasi de care compania are nevoie.

”Masurile legate de salarii, toate cresterile acestea salariale pentru angajatii la stat bineinteles ca au avut ecou si in randul angajatilor din mediul privat. Aici, din perspectiva angajatilor, avem doua provocari: partea de know-how si de pregatire a personalului, una destul de acuta, si cea a venitului. Cresterile salariale de la stat au dereglat balanta asta intre ce asteptari am eu de la angajat si ce asteptari are el de la mine, angajator. Sunt astazi oameni care pleaca din mediul privat, pentru bani putin mai putini, dar la stat fac mai putine lucruri. Acestea sunt marturii ale oamenilor care au facut exit-interviuri si la noi si in alte parti”, explica Stefan Vaju.

In prezent, numarul angajatilor de la EVW Holding Romania este de 450, dar Stefan Vaju spune ca va creste la peste 500 odata cu inaugurarea centrului din Pantelimon si cu noile investitii ce urmeaza a fi implementate.

”In mod normal, daca intr-o compania de dimensiunea noastra turnover-ul e de 20% (procentul din numarul total al angajatilor care vin si pleaca intr-un an din companie), te poti gandi ca ai o problema. Media in Romania e de 12%. E o cifra normala, daca ne uitam un pic la piata muncii, la toate reglementarile astea legislative. Noi nu suntem pregatiti pentru partea de stabilitate, peste aasta adaugam si schimbul de generatii, care are loc, mileniali,Y, X. Baby boomers sunt la pensie, dar ei, care au 50-60 de ani sunt, in unele cazuri, niste enciclopedii, in zona asta de scoala profesionala ei ar putea sa fie niste mentori, sa faca tranzitia, sa fie niste maistri care sa-i invete pe cei mai tineri, dar ei gandesc asa: «De ce sa-ti dau informatia, e doar a mea si ma duc cu ea de unde am venit». Asta e alta provocare”, spune Stefan Vaju, CEO al EVW.

Stefan Vaju spune ca unul dintre cele mai importante obiective ale sale este, pe langa pregatirea profesionala a angajatilor, si dezvoltarea lor personala si identificarea cu valorile corporatiste pe care vrea sa le implementeze in afacerea antreprenoriala a carei conducere a preluat-o acum un an si jumatate.