Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,5309 lei/euro, in crestere cu 0,3% fata de nivelul din sedinta precedenta si nivel maxim din 24 iunie, tendinta fiind contrara celei regionale, in conditiile in care intarzierea formarii noului guvern a afectat increderea investitorilor, spun analistii.

Joi, BNR a afisat un curs de 4,5165 lei/euro. In regiune, forintul si zlotul s-au apreciat in raport cu euro, in timp ce leul este afectat de intarzierea formari noului guvern, care a pus presiune si pe imprumuturile statului, spun analistii, citati de News.ro.

La ultima licitatie de titluri de stat, de joi, Ministerul Finantelor a respins toate ofertele bancilor la licitatia de certificate de trezorerie scadente in 20 decembrie 2017, in conditiile in care oferta bancilor a fost foarte slaba, iar dobanzile solicitate au fost considerate prea mari.

Leul s-a depreciat inca de joi dupa-amiaza, in urma anuntului presedintelui Klaus Iohannis legat de intarzierea desemnarii unei persoane pentru functia de prim-ministru. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 4,3138 lei pana la 4,3368 lei.

Dolarul SUA este moneda de referinta pe plan international pentru materii prime, inclusiv pentru petrol, iar importurile din Asia depind, de asemenea, de moneda americana. Cursul francului elvetian a crescut la 4,2266 lei, de la 4,2153 lei in sedinta precedenta.