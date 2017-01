Pe plan local, 2017 va sta sub semnul unui nou Guvern, care ar trebui sa implementeze o serie larga de promisiuni facute in campanie de partidul care a castigat alegerile, PSD. De la mariri de salarii, reduceri de taxe, pana la facilitati fiscale si investitii semnificative, anul nou ar trebui, cel putin pe hartie, sa fie unul plin. Insa, la nivel global urmeaza o un an cel putin agitat. Cu alegeri in mai multe tari europene, o noua administratie la Washington, cel putin controversata, un Brexit ce va schimba multe din reperele economice si sociale actuale, dar si o serie de tensiuni geopolitice ce continua din anii anteriori, va fi cu siguranta un an cu multe schimbari. Vezi in prezentarea urmatoare care sunt cele mai importante evenimente ce vor marca scena mondiala din anul care abia a inceput.