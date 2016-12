Programatorii vor beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor chiar daca firma la care lucreaza nu a obtinut un venit de 10.000 de dolari anual pe angajat, iar masura se va aplica inclusiv companiilor aflate in primul an de functionare sau celor care au trecut printr-o reorganizare, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Ministerul Comunicatiilor.

Programatorii beneficiaza de scutiri de la plata impozitului pe salarii inca din 2004, masura fiind luata de Guvernul condus atunci de Adrian Nastase. In 2015, Guvernul condus de Victor Ponta a luat decizia sa aplice aceasta scutire pentru toti angajatii din domeniu, indiferent de specializarea absolvita, conform News.ro.

La inceputul lunii noiembrie, ministrul Comunicatiilor, Delia Popescu, a declarat, pentru News.ro, ca statul ar trebui sa ia mai multe masuri pentru a putea sa pastreze specialisti IT si a nu mai ajunge intr-o stare de captivitate in raport cu firmele private. Totodata, ministrul considera ca, pentru incurajarea start-up-urilor, trebuie eliminata bariera de 10.000 de dolari de venit per angajat, conditie impusa firmelor care vor sa obtina scutire de la plata impozitului pe salariu pentru angajatii lor.

Programatorii vor beneficia de noile facilitati ca urmare a modificare a unui ordon de ministru, emis in martie 2015, privind incadrarea in activitatea de programare. Aceasta masura va intra in vigoare imediat dupa ce va fi publicata in Monitorul Oficial. ”Totodata, s-a eliminat restrictia care prevedea ca acest ordin se aplica acelor angajatori care au inregistrat in anul precedent un venit anual de cel putin 10.000 dolari americani, echivalent in lei, pentru fiecare angajat ce beneficiaza de facilitatea fiscala”, se arata in comunicat.

In plus, a fost extins domeniul de aplicabilitate al ordinului si pentru anul infiintarii unei firme, iar ordinul se va aplica si la companiile care au trecut in cursul anului printr-o reorganizare. Pentru simplificarea procedurilor, a fost prevazuta posibilitatea ca angajatorul sa pastreze documentele justificative in format electronic, cu conditia ca acestea sa fie semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, acordat de un furnizor de servicii acreditat.

”Astfel, scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor se aplica lunar, numai pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, obtinute din desfasurarea unei activitati de creare de programe pentru calculator, in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire”, se arata in comunicat.

