Noul guvern a inclus in programul de guvernare o serie de masuri dedicate mediului de afaceri, pentru care promite atat relaxare fiscala, cat si un parteneriat cu statul, pe langa informatizare si simplificare. Va fi interesant de urmarit cate dintre aceste masuri vor fi puse in aplicare, odata ce noul guvern va trece la treaba.

PSD mizeaza pe relatia dintre stat si oameni de afaceri si promite informatizare, simplificare si o relatie de parteneriat.

Astfel, de la 1 decembrie 2018 toate obligatiile fiscale ar trebui sa se plateasca online si toate firmele isi vor depune declaratiile online. Aceeasi data ar trebui sa fie si momentul 0 al interconectarii sistemelor informatice din toate institutiile publice, un proiect extrem de ambitios.

La capitolul simplificare, PSD isi asuma o reducere la jumatate a numarului de taxe fiscale si nefiscale, de la inceputul anului viitor, dar si publicarea pe site-ul guvernului a unui nomenclator a tuturor taxelor, din martie 2018.

Guvernul promite reducerea numarului de documente si formulare dar si faptul ca nu se va solicita firmelor documente care se afla tot la institutie public, cum ar fi cazierul. Acest proiect pare sa continue demersul inceput anul trecut de guvernul tehnocrat, prin care se dorea debirocratizarea societatii si reducerea semnificativa a procedurilor.

Noul guvern isi doreste intalniri trimestriale cu mediul de afaceri, pe diverse categorii de firme, dar si o plata automata a dobanzilor pentru datoriile statului fata de firme, precum rambursarea de TVA.

O alta directie promisa este cea de echilibru in activitatea de control, prin cresterea rolului consultantului fiscal, prin informare preventiva, limitarea la un control pe an si aprobarea legii preventiilor.

Una dintre primele masuri promise de PSD in programul de guvernare, este realizarea unui Cod Economic al Romaniei, care va contine Codul Fiscal, Codul de Procedura Fiscala, Legea de Infiintare a Societatilor Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale si toate celelalte legi cu caracter economic.

Taxe mai mici si mai putine

PSD are mai multe promisiuni in materie de scaderi de taxe si de simplificare fiscala. Astfel, numarul taxelor din Romania urmeaza sa fie redus la cel mult 50. Programul de guvernare prevede in continuare reducerea TVA de la 20% la 18% de la 1 ianuarie 2018, desi TVA a scazut deja la 19% de la 1 ianuarie 2017.

PSD promite si introducerea unei cote TVA de 0% "pentru vanzarea de locuinte, publicitate si pentru inputuri in agricultura, incepand cu 1 martie 2017. In prezent, Romania are trei cote de TVA: cota standard de 19% si doua cote reduse, de 9%, respectiv 5%, permise de Uniunea Europeana. PSD precizeaza, in programul de guvernare, ca va introduce cota 0% in plus fata de cotele actuale.

Potrivit programului detaliat, cota 0% va fi introdusa pentru tranzactiile de valoare mai mica de 450.000 lei (100.000 euro), ceea ce ar stimula sectorul constructiilor, care ar urma sa genereze 50.000 de noi locuri de munca. De asemenea, accizele vor fi calculate, din 2018, la un alt curs de schimb, mai avantajos, fara a fi oferite detalii. In prezent, accizele au fost inghetate la un curs fictiv, de 4,73 lei/euro.

PSD promite si alte facilitati fiscale, precum extinderea scutirii de impozit de venit in sectorul IT si pentru angajatii cu studii medii, in conditiile in care, in prezent, masura se aplica doar pentru angajatii cu studii superioare.

Tot pentru firme, PSD promite impozit zero pe dividende si majorarea plafonului pentru plata TVA in doua etape.

Vom ramane tigrul Europei?

PSD promite ca va asigura, pe perioada guvernarii sale, o crestere economica medie de 5,5% pana in 2020, ceea ce ar urca valoarea PIB la 1.014 miliarde lei (225 miliarde euro, la cursul actual) in 2020.

In 2015, valoarea PIB, revizuita recent, a fost de 160 miliarde euro, in timp ce, pentru 2016, valoarea PIB-ului Romaniei este estimata la 168,9 miliarde euro de catre Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Modelul propus de PSD pentru atingerea acestei performante economice este stimularea consumului, scrie news.ro.

"Inca din semestrul al doilea al anului 2015, Romania a intrat pe un trend de crestere economica de peste 5%, ca urmare a masurilor de impulsionare a investitiilor publice sau private, reducerii de taxe, dar si ca urmare a masurilor de crestere a veniturilor populatiei. Asadar, un ritm de 5,5% crestere economica va putea fi atins daca acest model va fi continuat", arata documentul PSD.

In programul detaliat al PSD, partidul se angajeaza sa respecte plafoanele valabile la nivelul Uniunii Europene, mentinand deficitul bugetar sub pragul de 3% din PIB pana in 2020 si datoria publica in limitele actuale.

Concret, PSD estimeaza un deficit bugetar de 2,7% din PIB pentru 2017, 2,6% din PIB in 2018, 2,3% din PIB in 2019 si 2% din PIB in 2020. Economistii PSD estimeaza sa guvernul va obtine venituri suplimentare la buget de 22 miliarde lei prin aplicarea masurilor promise in campanie, urmand ca masurile sa genereze venituri bugetare in plus de 99 miliarde lei in 2020.

Investitii de miliarde

Principala masura pentru stimularea investitiilor publice va fi crearea unui Fond Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), alcatuit, in principal, din companiile de stat profitabile, a carui valoare va depasi 10 miliarde euro la orizontul anului 2020.

"Guvernarea noastra va renunta la acel complex pe care multe guvernari in Romania l-au avut, si anume ca sunt unele lucruri care nu se pot face in tara noastra, desi foarte multe state le-au facut cu mult inainte si cu rezultate foarte bune", sustine programul de guvernare al PSD.

Fondul va folosi veniturile din dividende ale acestor companii, dar va strange fonduri si din emisiuni de obligatiuni sau din vanzarea de active neperformante precum case de odihna si hoteluri apartinand "unor companii al caror obiect de activitate este cu totul altul", fara a da detalii. "Scopul fondului va fi de a dezvolta sau construi de la zero afaceri in domenii prioritare pentru statul roman, care sa se sustina economic (deci cu un anumit grad de profitabilitate), singur sau impreuna cu alte fonduri de investitii sau investitori privati", arata documentul.

Cele mai mari investitii ale FSDI in urmatorii patru ani ar urma sa se realizeze in sanatate, sector in care PSD promite constructia unui spital republican si a opt spitale regionale. "Valoarea totala finantata din FSDI este estimata la 3,5 miliarde euro", mai arata documentul.

Alte 3 miliarde de euro vor fi folosite pentru constructia de autostrazi si cai ferate rapide care nu pot fi finalizate sau demarate din fonduri europene pana in 2020.

Ce prevede programul de guvernare pentru:

Sursa foto: Shutterstock