Banca Nationala a Romaniei (BNR) estimeaza ca, la finalul acestui an, rata anuala a inflatiei ar putea fi sub nivelul prognozat, de 2,1%, chiar daca rata de crestere a preturilor de consum va deveni din nou pozitiva in primul trimestru, a declarat vineri guvernatorul institutiei, Mugur Isarescu, in briefingul de presa de dupa sedinta de politica monetara.

"Cele mai recente evaluari reconfirma perspectiva revenirii ratei anuale a inflatiei in teritoriu pozitiv in primul trimestru al anului 2017, simultan cu reluarea cresterii ei, pe fondul epuizarii impactului tranzitoriu al reducerii la 20% a cotei standard a TVA, al excedentului de cerere agregata si cresterii costurilor salariale unitare. Palierul pe care rata anuala a inflatiei este asteptata sa se pozitioneze este totusi inferior celui evidentiat in cea mai recenta prognoza pe termen mediu", a afirmat Isarescu, conform News.ro.

In ultima prognoza oficiala, BNR estima ca rata anuala a inflatiei va fi de 2,1% la finalul acestui an, in interiorul intervalului tintit de banca centrala, de 2,5% plus sau minus 1 punct procentual (1,5-3,5%).

Consiliul de Administratie al BNR a decis, in sedinta de vineri, sa mentina in continuare rata dobanzii de politica monetara la 1,75% pe an si a pastrat ratele rezervelor minime obligatorii (RMO) pentru pasivele in valuta la 10% si pentru pasivele in lei la 8%, decizia fiind in linie cu asteptarile analistilor.

In comunicatul emis dupa sedinta de politica monetara de vineri, BNR a reiterat "gestionarea adecvata" a lichiditatii din sistemul bancar.

Analistii se asteptau ca banca centrala sa pastreze neschimbate instrumentele de politica monetara la prima sedinta din acest an.

Ultima taiere pe care a operat-o BNR a avut loc in 30 septembrie 2016, cand a redus RMO in valuta de la 12% la 10%.

Dobanda de politica monetara a fost diminuata ultima data in luna mai 2015, cu 0,25 puncte, de la 2% la 1,75%. Tot atunci au fost reduse si ratele RMO pentru pasivele in lei cu doua puncte procentuale, de la 10% la 8%.

Banca centrala imprumuta bancile care au nevoie de lichiditati la dobanda-cheie de 1,75% pe an, prin licitatii repo, iar coridorul simetric la care se situeaza dobanzile facilitatilor permanente este de +/-1,5%.

Astfel, bancile cu exces de lichiditati primesc pentru depozitele tinute la BNR o dobanda de 0,25% pe an, iar pentru finantarea prin intermediul facilitatii de credit (credit Lombard), bancile platesc Bancii Nationale o dobanda de 3,25% pe an.

