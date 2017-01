Intrebat daca toate masurile PSD-ALDE pot fi aplicate si daca prognoza Guvernului este sustenabila, avand in vedere si tinta de deficit, vicepremierul a confirmat. "Eu cred ca este realista daca reusim sa mentinem cele doua motoare, si consumul si zona de investitii", a spus el, potrivit News.ro.

In ceea ce priveste o posibila renegociere a deficitului de 3% cu Bruxelles, Daniel Constantin a spus ca nu se pune problema in 2017. "Nu intra in discutie pentru anul 2017. Vom vedea daca va fi cazul in viitor. Depasirea deficitului de 3% ne-ar duce la declansarea procedurii de deficit excesiv", a spus el.

Intrebat daca Guvernul se angajeaza astfel sa nu depaseasca tinta de 3%, vicepremierul a subliniat ca acest lucru nu se va intampla "cel putin in anul 2017".

"Cel putin in anul 2017 nu este cazul, pentru ca toate masurile pe care le-au gandit colegii din PSD, si noi, se incadreaza in aceasta limita de 3%, deci nu vom cere in 2017", a spus Constantin.

El a precizat ca bugetul va fi aprobat in Parlament pana in ultima saptamana a lunii ianuarie.

Sursa foto: Baramee Thaweesombat/ Shutterstock.com