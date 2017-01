Guvernul a adoptat in data de 6 ianuarie o ordonanta de urgenta de modificare a Codului Fiscal prin care este eliminata plafonarea contributiilor la asigurarile sociale si la cele de sanatate la nivelul echivalentului a cinci salarii medii brute. Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania(AOAR) sustine ca aceasta masura va afecta domeniul IT, unul dintre cele mai importante sectoare in ceea ce priveste dezvoltarea economica.