In urma unei investigatii finalizate la sfarsitul anului trecut, Consiliul Concurentei a descoperit ca, sub pretextul stabilirii si verificarii respectarii de catre membrii sai a normelor de calitate, CAFR a stabilit un nivel al onorariului mediu orar si un numar minim de ore aferente unei misiuni de audit, dublate de sanctiuni pentru nerespectarea lor, conform News.ro.

”Printr-o astfel de interventie in piata, CAFR a indus in randul membrilor un anumit nivel al onorariului, prejudiciind in final beneficiarii acestor servicii, care au platit mai mult”, se arata in comunicat. Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a avertizat ca organizatia profesionala trebuia sa verifice respectarea regulilor fara a se implica in stabilirea preturilor.

Pentru a incuraja concurenta pe piata serviciilor de audit financiare atat prin calitate, cat si prin pret, Consiliul Concurentei a solicitat CAFR sa identifice acele standarde minime de ordin tehnic care sa asigure un nivel corespunzator de calitate. CAFR trebuie sa transmita autoritatii proiectele de modificare a normelor, in vederea verificarii conformitatii cu regulile de concurenta. CAFR este o organizatie profesionala care coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania. Din aceasta organizatie fac parte peste 3.000 de membri, atat auditori financiari persoane fizice autorizate, cat si firme de audit.

