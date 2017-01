“Acesta este raspunsul la toate atacurile din ultima vreme: masurile adoptate de guvernul nostru, al tuturor romanilor! Fiecare masura, beneficiarii ei, impactul bugetar, precum si termenul de la care intra in vigoare. Iar toate au fost promisiuni facute in campanie, pe care, iata, deja le-am onorat. Impactul total este de 2,65 miliarde lei”, a scris Liviu Dragnea.

Liderul PSD isi incheie postarea, afirmand: “Faceti singuri calculele... ce s-ar fi putut face cu 10 miliarde lei, pierduti pe drum de tehnocrati”.

Masurile care vor intra in vigoare la 1 februarie sunt: “cresterea salariului minim la 1.450 lei, cresterea cu 20% a salariilor din administratia publica locala, cresterea cu 50% a salariilor actorilor si artistilor, deducerea din impozitul pe venit a abonamentelor medicale (400 euro/an), eliminarea plafonului platii CASS si CAS, eliminarea platii CASS pentru pensionari, eliminarea impozitului pe venit pentru pensiile mai mici de 2.000 lei”.

Potrivit liderului PSD, la 1 iulie va intra in vigoare cresterea punctului de pensie la 1.000 lei, iar la 1 martie se va majora pensia minima la 520 lei.

Si studentii vor beneficia, incepand cu 1 februarie, de gratuitate la calatoriile pe caile ferate si cresterea alocarii pe student pentru fondul de burse de la 83/luna la 201/luna.

Totodata, impozitul de 1% din cifra de afaceri pentru micro intreprinderile cu venituri mai mici de 500.000 euro va intra in vigoare in intervalul 1 martie – 1 iulie, in timp ce impozitul zero pentru transferul proprietatii cu valoare mai mica de 450.000 si 3% pentru pentru diferenta care depaseste aceasta suma se va aplica de la 1 martie.

Liviu Dragnea a mai anuntat ca, de la 1 februarie, vor intra in vigoare si urmatoarele masuri: „eliminarea impozitului pe profit pentru primii 10 ani pentru firmele cu activitati de inovare si cercetare-dezvoltare; eliminarea platii CASS pentru veniturile suplimentare din dobanzi, dividente; cresterea veniturilor lunare pentru asistentii persoanelor cu handicap la 1.450 lei, cresterea indemnizatiei lunare minime pentru concediul de crestere a copilului de la 1.062 lei la 1.232 lei; cresterea stimulentului de insertie de la 531 lei la 616 lei”.

Ordonanta de Urgenta prin care Guvernul Grindeanu a crescut o serie de venituri ale bugetarilor, printre care si majorarea cu 20% a salariilor din administratie, va avea un impact bugetar de 5,1 miliarde de lei in 2017, potrivit proiectului de OUG publicat de Ministerul de Finante.

Astfel, printre masurile care urmeaza sa fie adoptate de Guvern se mai numara introducerea transportului gratuit pe calea ferata pentru studenti, cresterea punctului de pensie la 1.000 lei, cresterea burselor prin majorarea alocarii per student de la 83 lei la 201 lei si cresterea pensiei minime de la 400 lei la 520 lei”. OUG prevede si majorarea cu 20% a salariului din administratia locala si majorarea cu 50% a veniturilor actorilor si a altor categorii de artisti.

Potrivit textului, impactul bugetar al Ordonantei este de 5,1 miliarde de lei pentru anul 2017. Se asteapta venituri suplimentare de 377 de milioane de lei prin intrarea in vigoare a masurilor, insa cheltuielile bugetare vor creste cu 5,5 miliarde de lei. In textul OUG nu este cuprins si impactul bugetar calculat pentru anii viitori.

Sursa foto: Agerpres