In 6 decembrie 2016, primele date preliminare publicate de catre INS indicau ca produsul intern brut (PIB), principalul indicator care masoara dimensiunea unei economii, a urcat cu 4,4%, pe serie bruta si cu 4,6% pe serie ajustata la factorii sezonieri, fata de aceeasi perioada din 2015, iar fata de trimestrul anterior cu 0,6%, in timp ce avansul pe primele noua luni a fost de 4,9%, conform News.ro.

Datele prezentate vineri arata un avans de doar 4,3% pe serie bruta, fata de trimestrul al treilea din 2015, si de 4,5% pe serie ajustata la factorii sezonieri, in timp ce avansul la noua luni a fost revizuit in scadere la 4,8%. Datele revizuite arata o temperare semnificativa a cresterii economice fata de trimestrul al doilea, cand produsul intern brut al Romaniei a crescut cu 6% fata de aceeasi perioada a anului trecut si cu 1,5% fata de trimestrul precedent.

In date ajustate sezonier, PIB-ul Romaniei a urcat cu 4,5% in trimestrul al treilea fata de aceeasi perioada din 2015, dupa un avans de 5,8% in trimestrul al doilea si de 4,1% in primul trimestru al anului. In ceea ce priveste evolutia fata de trimestrul anterior, cresterea din trimestrul al treilea, de 0,6%, este cea mai slaba din trimestrul al doilea 2015, arata seriile publicate de INS.

Analistii se asteaptau la o incetinire a cresterii economice in trimestrul al treilea, dupa rezultatele peste estimari din trimestrul al doilea. INS a publicat vineri si detalii revizuite privind evolutia sectoarelor economice, care arata ca, in trimestrul al treilea, doua sectoare au avut o contributie determinanta la cresterea economica. Astfel, activitatea din sectorul informatii si comunicatii a crescut cu 15,4% fata de trimestrul al treilea din 2015 (comparativ cu „15,1% in datele preliminare anterioare), iar comertul a urcat cu 9,2% (date revizuite in jos, de la +11% in destimarile anterioare).

Statisticile oficiale arata, insa, ca toate sectoarele economiei au fost pe plus in trimestrul al treilea, cele mai mici rate de crestere fata de trimestrul III din 2015 fiind inregistrate in activitati de spectacole si reparatii de produse de uz casnic (+0,1%) si tranzactii imobiliare (+0,7%). Pe seria bruta, valoarea PIB - principalul indicator care arata dimensiunea economiei - din trimestrul al treilea 2016 a fost de 207,5 miliarde lei (circa 46,5 miliarde euro), in usoara urcare fata de valoarea prezentata de INS in decembrie.

In primele noua luni din 2016, economia a crescut cu 4,8%, pe seria bruta si pe serie ajustata la variatiile sezoniere. Valoarea PIB a fost de 533,06 miliarde lei (circa 119 miliarde euro), arata datele preliminare ale INS. Economia a fost sustinuta in primele noua luni ale acestui an in principal de consum, asa cum estimau toti analistii. Din punctul de vedere al utilizarii PIB, cresterea s-a datorat, in principal, consumului final al gospodariilor populatiei, care a urcat in primele noua luni din 2016 cu 9%, arata datele revizuite ale INS.

Formarea bruta de capital fix, un indicator al investitiilor din economie, a avansat cu 4,2% fata de primele noua luni ale anului 2015. Pentru intregul an 2016, Fondul Monetar International (FMI) estimeaza un avans economic de 5%, in timp ce Comisia Nationala de Prognoza (CNP), un organism guvernamental, mizeaza pe un avans de 4,8%.

Economia a primit mai multi stimuli din partea guvernului in 2016. Astfel, salariile bugetarilor au fost majorate la finalul anului trecut cu 10%, veniturile angajatilor din sectorul public de sanatate au crescut cu 25%, o majorare similara fiind aplicata anul trecut si in sectorul educatiei.

In plus, de la 1 mai 2016, salariul minim brut pe economie a crescut cu 19%, de la 1.050 lei la 1.250 lei. Pe partea fiscala, Guvernul a redus taxa pe valoarea adaugata (TVA) la alimente de la 24% la 9% de la 1 iunie 2015, masura care a stimulat puternic vanzarile de bunuri alimentare, iar cota generala a TVA a fost redusa de la 24% la 20%, de la 1 ianuarie 2016.

De asemenea, impozitul pe dividende si mai multe categorii de accize au fost micsorate in 2016. Masurile au stimulat consumul si cresterea economica, insa au generat dezechilibre externe importante, au avertizat analistii. Astfel, contul curent al balantei de plati a inregistrat dupa primele noua luni din 2016 un deficit de 2,66 miliarde euro, cu 142% mai mare fata de aceeasi perioada din 2015, in special ca urmare a deteriorarii balantei comerciale.

Sursa foto: Shutterstock/Have a nice day Photo