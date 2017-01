"O completare importanta pe care o introduce prezentul proiect de hotarare consta in reglementarea posibilitatii de sprijinire financiara, din veniturile OSIM, a activitatii de inovare a solicitantilor romani de brevet de inventie, pentru brevetarea in strainatate a inventiilor lor”, arata documentul publicat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Economiei. Nivelul sumelor alocate pentru sprijinirea inovarii si brevetarii inventiilor romanesti in strainatate se aproba prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, se arata in proiectul de act normativ, conform News.ro.

Sprijinirea brevetarii in strainatate se va face dintr-un fond de inovare anual, aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli al OSIM, se mai mentioneaza in documentul citat. Autorii proiectului spun ca scopul introducerii unei astfel de reglementari il reprezinta “stimularea mediului de afaceri romanesc pentru a valorifica potentialul inovativ de care dispune”, prin accesarea pietei Uniunii Europene, dezvoltarea afacerilor si ca o consecinta, cresterea investitiilor alocate in inovare.

“Obtinerea unor drepturi exclusive pe teritoriul Uniunii Europene sau altor state, in functie de domeniul de activitate, va stimula cresterea calitatii titlurilor de protectie, dezvoltarea spiritului antreprenorial si cresterea numarului de cereri de brevet”, mai spun autorii prooectului de Hotarare. Romania ocupa locul 48 in lume, iar in cadrul Uniunii Europene, Romania se afla pe ultimul loc (28) in ceea ce priveste inovarea, potrivit Editiei a IX-a a Indicelui Global al Inovatiei (IGI).

“Masurile vizeaza imbunatatirea capacitatii de inovare din Romania, stimularea potentialului creator al inventatorilor, al intreprinderilor mici si mijlocii, si nu in ultimul rand al mediului academic, masuri care pot contribui la cresterea numarului locurilor de munca si imbunatatirea calitatii vietii”, se arata in nota de fundamentare. Totodata, Ministerul Economiei vrea sa modifice structura organizatorica a OSIM “pentru a se obtine o crestere a eficientei activitatii institutiei si a responsabilizarii personalului”.

Astfel, se desfiinteaza postul de director general adjunct, iar serviciul Contestatii revocari din cadrul Directiei Juridice, contestatii, cooperare internationala si afaceri europene trece in subordinea directa a directorului general. Directia Juridica, contestatii, cooperare internationala si afaceri europene se va desfiinta. “Prezentul proiect de hotarare propune o serie de modificari si completari care vizeaza in esenta: cresterea gradului de implicare al OSIM in sustinerea activitatii de inovare si cercetare in Romania, prin diversificarea activitatilor desfasurate, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar pentru brevetarea in strainatate a inventiilor romanesti, imbunatatirea organizarii actuale sub aspect institutional, eliminarea sau corectarea unor neconcordante cu alte reglementari in vigoare”, se mentioneaza in document.

Autorii proiectului spun ca aceste modificari propuse “vor produce un impact pozitiv semnificativ asupra activitatii institutiei si implicit asupra intregii economii nationale”. “Totodata, este avuta in vedere si posibilitatea sprijinirii materiale/financiare a activitatii de inovare din institutele de cercetare si universitati, printre altele, prin actiuni de diseminare si promovare in vederea valorificarii, a domeniului proprietatii industriale”

De asemenea, proiectul de hotarare prevede ca salariile personalului OSIM sunt stabilite potrivit grilei proprii a institutiei, aprobata de ordonatorul principal de credite. OSIM este autoritatea ce asigura protectia proprietatii industriale in Romania. Potrivit actualelor reglementari, activitatea OSIM este finantata integral din veniturile proprii realizate, Oficiul functionand in subordinea Ministerului Economiei cu 243 de posturi.

Sursa foto: Shutterstock/Melpomene