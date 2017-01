In anul 2016, Consiliul Concurentei aplicat amenzi de 68,43 milioane lei (15,2 milioane euro). ”Ne asteptam ca ele (companiile, n.r.) sa nu mai conteste in instanta”, a spus Chiritoiu, in fata jurnalistilor, conform News.ro.

La sfarsitul lunii decembrie 2016, Consiliul Concurentei avea in derulare 34 de investigatii de incalcare a legii, cu 15% mai putine fata de finalul anului 2015. Datele autoritatii de concurenta arata ca 41% dintre investigatiile aflate in curs la sfarsitul anului 2016 vizau intelegeri de tip cartel. La aceeasi data, erau in curs de desfasurare 11 anchete sectoriale, fata de 13 la finalul lunii decembrie 2015.

In anul 2016, au fost organizate 13 actiuni de inspectie inopinata la 68 de sedii si puncte de lucru. Consiliul Concurentei a avut calitate procesuala in 189 de dosare, in 2016, in scadere cu 4,5% fata de 2015. Procentul hotararilor irevocabile favorabile la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in materie de concurenta, a fost de 94,7%, in timp ce procentul hotararilor definitive favorabile pronuntate la Curtea de Apel Bucuresti a scazut la 86,5%.

Referitor la mentinerea de catre instantele judecatoresti a nivelului sanctiunilor, procentul amenzilor mentinute irevocabil de Inalta Curte de Casatie si Jusitie a fost de 81%, precizeaza oficialii institutiei antimonopol. Consiliul Concurentei a analizat 122 de acte normative din punct de vedere al incidentei cu reglementarile in domeniul de ajutorului de stat. De asemenea, a emis aviz din punct de vedere al conformitatii cu reglementarile europene in domeniu pentru 74 de masuri de ajutor de stat si de minimis.

In plus, a scazut numarul plangerilor depuse la Comisia Europeana privind posibile ajutoare de stat ilegale sau utilizate abuziv. ”In vederea definitivarii analizei notificarilor/prenotificarilor/investigatiilor/plangerilor aflate in atentia CE, s-au extins si solicitarile de informatii din partea forului comunitar. Numarul de cereri de prelungire a termenelor de raspuns din partea autoritatilor romane la solicitarile CE a crescut sensibil, in conditiile cresterii numarlui solicitarilor de clarificari din partea acesteia”, arata datele Consiliului Concurentei. In 2016, Consiliul Concurentei a emis 60 avize, 8 puncte de vedere si 91 opinii si a demarat proceduri de consultare si suport tehnic pentru autoritati sau institutii cu rol de reglementare.

Sursa foto: Consiliul Concurentei