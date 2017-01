Cele mai directe efecte pentru Romania ale presedintiei lui Donald Trump in SUA par a fi in zona securitatii si a relatiilor cu Rusia, insa tot in acest sens declaratiile explicite ale lui Trump ca statele NATO ar trebui sa cheltuiasca cel putin 2% din PIB, conform angajamentului de membru NATO, pentru a beneficia in continuare de garantia celei mai puternice armate din lume. Ultimatumul lui Trump vine intr-un moment dificil pentru Romania: politicienii au crescut pensii, salarii si alte cheltuieli reducand in acelasi timp taxele, astfel ca o majorare a bugetului pentru armata ar pune o povara si mai mare pe finantele Romaniei.

Atitudinea lui Trump in privinta Rusiei

Relatiile dintre Rusia, pe de o parte, si tarile UE si SUA pe de alta parte s-au deteriorat puternic in ultimii ani, dupa ce Putin a sprijinit puternic separatistii din estul Ucrainei si a ocupat Crimeea, iar in Siria a intervenit militar in sprijinul regimului de la Damasc, contestat puternic in lumea occidentala.

Implicarea Rusiei in destabilizarea Ucrainei a atras sanctiuni din partea SUA si a tarilor europene, cu impact puternic asupra economiei Rusiei. Sanctiunile financiare impuse in 2014 au impins economia Rusiei in recesiune si ar putea avea pe termen mai lung un impact asupra popularitatii presedintelui Vladimir Putin, aflata inca la cote foarte inalte.

In contradictie cu pozitia presedintiei Obama fata de Rusia, Donald Trump a vorbit constant pozitiv despre liderul rus si despre nevoia unei normalizari a relatiilor cu fostul rival al SUA din perioada Razboiului Rece.

Ce ar insemna pentru Romania un presedinte american mai prietenos fata de Rusia? Posibil un angajament mai redus in privinta securitatii. Putin vede o oportunitate in acest moment in estul Europei, iar ofensiva acestuia pe flancul estic al NATO se poate vedea in incalzirea relatiilor cu Turcia dar si in Republica Moldova, unde presedintele prorus Igor Dodon incearca sa inverseze progresele inregistrate de Republica Moldova in apropierea fata de UE.

Contraponderea in SUA la atitudinea vehement proRusia si proPutin a lui Trump pare, insa, a se ridica chiar din randul Partidului Republican. Astfel, multi lideri republicani din Congresul SUA s-au exprimat pentru mentinerea unei atitudini dure fata de Rusia sau chiar pentru o inasprire a acesteia, in contextul in care Rusia lui Putin a fost acuzata chiar si de amestec in alegerile din SUA in sprijinul lui Donald Trump.

NATO – ce trebuie sa faca Romania pentru a se conforma cerintelor lui Trump

Anul trecut, cheltuielile militare ale Romanie au reprezentat aproximativ 1,5% din PIB, in timp ce NATO prevede o limita de cel putin 2%. De aceasta limita s-a legat Donald Trump in afirmatiile ca unii aliati profita de Statele Unite. Faptul ca aliatii europeni aloca pentru armata mai putin de 2% iar SUA semnificativ peste acest procent l-a facut pe Trump sa puna sub semnul intrebarii angajamentul SUA in cadrul NATO de a veni in sprijinul unui aliat daca acesta ar avea nevoie.

Chiar daca multi oficiali americani, inclusiv din tabara lui Trump, au incercat sa domoleasca din taria afirmatiilor acestuia, mesajul a cauzat neliniste in Europa, obisnuita cu protectia umbrelei americane. In timp ce tarile din Est au inceput sa se uite cu si mai multa teama catre Rusia, in UE au reaparut discutiile periodice privind o armata a Uniunii, cladita in principal pe relatia franco-germana.

Pentru Romania, alianta cu SUA este un pilon central al securitatii, astfel ca mesajul clar al noului presedinte american va fi auzit la Bucuresti. Intre partidele politice exista deja un acord privind majorarea cheltuielilor militare la nivelul cerut de NATO, insa masurile luate in ultimii doi ani de autoritati au subrezit finantele statului si, implicit, capacitatea Guvernului de a asuma noi cheltuieli.

Romania trebuie sa aloce mai multi bani pentru armata, bani pe care trebuie sa-i imprumute, intrucat cei mai multi analisti estimeaza deja ca vom avea in acest an dificultati majore sa ne incadram cu deficitul bugetar in limita de 3% acceptata in UE.

In Europa Centrala si de Est, dintre membrii NATO doar Polonia are cheltuieli militare mai ridicate de 2% din PIB.

Dobanzi – cum ne afecteaza Donald Trump creditele

Dobanzile romanilor la credite depind, intr-o masura destul de mare, de ceea ce se intampla la nivel international, nu doar de evolutiile interne.

Rezerva Federala a SUA (Fed), cea mai puternica banca centrala din SUA, produce valuri pe pietele financiare chiar si atunci cand sefii Fed se limiteaza doar la transmiterea unor mesaje. Banca centrala a SUA se afla deja pe un trend de crestere a dobanzii de politica monetara, iar in decembrie a anuntat a doua majorare a ratei cheie din ultimul deceniu.

Traiectoria de crestere a dobanzilor pe care s-a inscris Fed semnaleaza la nivel global sfarsitul erei banilor ieftini. Banca Centrala Europeana (BCE), aflata inca intr-o faza tarzie de stimulare a economiei prin achizitia de obligatiuni, are o importanta foarte mare pentru Romania si ar putea atenua efectul din SUA.

Presedintia lui Donald Trump ar putea aduce schimbari majore in politica Fed prin prisma alinierii acesteia la masurile promovate de statul federal. Trump a declarat ca vizeaza reduceri de taxe, dar si investitii masive in infrastructura. Nevoia de bani in SUA ar putea determina Fed sa creasca dobanda de politica monetara mai accelerat decat se anticipa anterior, iar efectele s-ar putea vedea intr-o ridicare, in masura mai mare sau mai mica, a dobanzilor la nivel global.

In Romania, indicele Robor la trei luni, in functie de care se calculeaza dobanzile pentru o parte foarte mare a creditelor, a inregistrat un minim istoric in toamna anului trecut, in contextul in care si inflatia din 2016 a fost negativa. Majorarea mai rapida a dobanzilor in SUA ar face mai atractive plasamentele in active americane si ar putea determina retrageri de plasamente inclusiv din Romania. In acest context, BNR ar putea interveni pentru a sustine o majorare a dobanzilor la lei, astfel incat sa mentina la un nivel suficient atractivitatea acestora, iar retragerile investitorilor straini sa nu puna o presiune foarte puternica pe leu.

Dobanzile mai mari in SUA ar face mai putin interesante pentru straini si obligatiunile emise pe piata interna de statul roman. O disponibilitate mai redusa a strainilor de a finanta deficitul bugetar destul de mare al Romaniei ar conduce la o crestere a dobanzilor pentru stat si implicit pentru toata piata.

Relatii comerciale. Ce inseamna protectionismul lui Donald Trump pentru companiile din Romania

Schimbarea modului in care SUA desfasoara schimburi comerciale cu restul lumii a fost una dintre promisiunile care l-au ajutat pe Trump sa castige alegerile in SUA. Mai exact, acesta a promis masuri protectioniste, care sa sustina o refacere a bazei de productie a SUA. Principalele tinte ale criticilor au fost China si Mexic, doua tari care exporta masiv pe piata americana, iar Trump a avertizat cu tarife prohibitive pentru companiile care aleg sa produca mai ieftin in alta tara pentru a livra in SUA.

SUA este una dintre economiile mari fata de care UE inregistreaza surplus comercial, cu peste 100 de miliarde de euro in primele 11 luni ale anului trecut, potrivit Eurostat. Exporturile catre SUA au totalizat peste 330 de miliarde de euro. Chiar daca SUA nu este unul dintre principalii parteneri comerciali ai Romaniei, politicile protectioniste anuntate de acesta ar putea pune piedici exporturilor unor tari ca Germania catre cea mai mare economie a lumii.

Companiile din Romania nu sunt exportatori directi catre SUA, dar sunt furnizori pentru multe companii care livreaza pe piata americana, astfel ca eventuale politici de limitare a importurilor si de promovare a productiei locale in mandatul lui Donald Trump ar afecta indirect si Romania.

Totodata, in cazul unor eventuale restrictii impuse de SUA importurilor din tari precum China ar conduce la o situatie in care marfurile respective ar fi nevoite sa-si gaseasca noi piete, destinatia cea mai facilia, din cauza similaritatilor cu piata americana, fiind UE, iar UE reprezinta destinatia celei mai mari parti a exporturilor Romaniei.

Pe langa schimburile comerciale, relatia de aliat al SUA a adus Romania in atentia marilor corporatii americane, cu investitii din partea unor companii precum Ford sau Exxon. O presiune mare a presedintiei SUA pentru o politica Fabricat in SUA ar putea determina companiile americane sa se uite de doua ori la realizarea de noi investitii in alte tari.

