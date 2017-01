Proiectul de buget pe anul 2017, prezentat de Ministerul de Finante, estimeaza o crestere economica de 5,2%, revizuita in scadere fata de programul de guvernare al PSD, care estima 5,5%, iar deficitul este prognozat la 2,9% din PIB de catre Guvern, fata de cele 2,7 procente promise de social-democrati, in timp ce si inflatia este revizuita in crestere. Ministerul Educatiei primeste in 2017 mai putini bani decat in 2016, desi PSD promitea o crestere, ca si in cazul Ministerului Apararii.

Astfel, programul economic al PSD, prezentat de Liviu Dragnea in timpul campaniei electorale, estima cresterea economica a Romaniei la 5,5%, iar programul de guvernare transmis Parlamentului prevedea un ritm sustinut de 5,5% pentru intreaga perioada 2017-2020.

In proiectul de buget prezentat public de Ministerul de Finante, cresterea economica este prognozata la 5,2%, cu un PIB de 815,195 miliarde de lei.

O alta diferenta apare la calcularea deficitului. Social-democratii s-au angajat ca acesta sa fie tinut la aproximativ 2,7% din PIB, sub tinta impusa de UE, de 3%. Guvernul prevede insa un deficit estimat de 2,96% din PIB pe cash si de 2,99% in sistem european. Programul de guvernare al PSD nu precizeaza in ce sistem a fost calculat deficitul de catre social-democrati.Sunt diferente intre cele doua documente si la capitolul venituri/cheltuieli, insa ele sunt minore. Astfel, social-democratii doreau cheltuieli de 275,6 miliarde lei si venituri de 253,7 miliarde lei. Proiectul de buget este construit pe cheltuieli de 278,8 miliarde si venituri de 254,7 miliarde lei, conform News.ro.

PSD se angaja ca inflatia sa ramana la un nivel de 1,2% in 2017, insa proiectul de buget estimeaza o inflatie medie anuala de 1,4%.

Apar diferente si la nivelul salariul mediu brut: 3.100 lei promis de PSD, fata de 2,274 lei in proiectul de buget, insa diferenta ar putea fi explicata prin faptul ca social-democratii au trecut in programul de guvernare un salariu mediu brut, fata de Guvern, care a prezentat calculul in net.

Cele doua documente se angajeaza la o crestere similara a numarului de angajati, de 4,1-4,3%.

In privinta ordonatorilor de credite, Ministerul Educatiei avea, in programul PSD, o suplimentare de 5,4 miliarde de lei, insa proiectul de buget prevede cu 7,89% mai putin decat anul trecut.

La Sanatate, PSD promitea 5,3 miliarde in plus, insa cresterea efectiva este de circa 400 de milioane de lei.

Cresterea de 4,5 miliarde de lei promisa se regaseste insa la Ministerul Transporturilor.

Bugetul Ministerului Apararii scade insa cu 2,2%, respectiv aproximativ 200 de milioane de lei, fata de cresterea promisa de 4,8 miliarde de lei.

Ministerul Apararii Nationale va avea un buget de 11,02 miliarde lei, care reprezinta 1,35% din PIB, arata datele din anexele bugetare pe ministere. Cu toate acestea, Guvernul sustine ca va aloca, pentru Aparare, 2% din PIB in 2017. "In 2017, Ministerul Apararii Nationale va avea un buget care reprezinta 2% din PIB", arata un comunicat al Ministerului Finantelor, fara a da detalii si fara a explica diferenta dintre acest procent si bugetul efectiv alocat ministerului. Totusi, cheltuielile pentru Aparare includ, pe langa bugetul alocat efectiv ministerului, si credite de angajament, prin care Armata poate finanta cheltuieli de inzestrare, in principal.

Acolo unde PSD a promis ca va taia, au fost inregistrate cresteri, potrivit proiectului de buget. Astfel, Ministerul Finantelor ar fi trebuit sa aiba, la bugetul Actiuni generale, un minus de 1,5 miliarde de lei, insa primeste aproximativ 1,5 miliarde de lei in plus.

La Ministerul Comunicatiilor, bugetul ar fi trebuit taiat cu 280 de milioane de lei, potrivit promisiunilor din programul de guvernare, insa institutia primeste aproape 600 de milioane in plus.

Sunt insa taieri la Ministerul Economiei, asa cum s-a promis, dar si la Secretariatul General al Guvernului.

Sursa foto: Baramee Thaweesombat/ Shutterstock