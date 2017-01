Ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, a declarat ca preturile record la energia electrica de pe piata spot a bursei OPCOM se vor vedea in factura finale platite de consumatori si a acuzat "lipsa de coerenta" a fostului guvern in realizarea stocurilor de energie.

”Este un pret spot, este clar ca am trecut printr-un moment de criza. De altfel, inceputul mandatului a fost suprapus pe a petrece aproximativ doua saptamani in Dispeceratul Energetic National si poate a fost modul cel mai bun de a cupla cu specialistii din acest domeniu. Impactul in economie, din pacate, totdeauna se regaseste in factura finala catre consumator”, a spus Petrescu, in urma unui eveniment pe teme energetice, conform News.ro.

Ministrul sustine ca societatile cu statut de monopol Transgaz si Transelectrica, controlate de Ministerul Economiei, si-au facut foarte bine treaba si a asigurat integritatea sistemului atat pe partea de energie electica, cat si pe gaze naturale. "Totusi, politica de stocare sau poate lipsa de coerenta in aceasta politica din vara, cu impact in iarna, in aceste zone poate ne-a adus intr-o zona de risc mai ridicat decat de obicei", a acuzat Petrescu.

Ministrul a avertizat ca situatia dificila din sectorusl energetic nu s-a incheiat. "Odata ce trecem de aceasta perioada de risc, care nu s-a terminat, am inteles ca mai sunt episoade de vreme cu temperaturi foarte scazute, odata ce trecem de aceasta perioada cam deja trebuie sa ne punem la punct o politica foarte clara in ceea ce priveste stocul vizavi de urmatoarea perioada de iarna”, a mai spus ministrul. In urma cu doua zile, energia electrica pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) administrata de OPCOM a ajuns la 600 lei/MWh, nivel istoric, pe fondul consumului ridicat de energie in aceasta perioada cu temperaturi scazute.

Sursa foto: Rfischia | Dreamstime.com