Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in comert si in constructii in perioada ianuarie-martie, precum si la o scadere a numarului de salariati in cele doua sectoare, in timp ce activitatea si forta de munca urmeaza sa se mentina stabile in industrie si in servicii, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).

Datele arata unele modificari fata de raportul anterior privind tendintele economice, publicat la finalul lunii trecute, care indica o scadere mai temperata a activitatii in comert si mai abrupta in constructii, pentru perioada decembrie-februarie, si estimari mai pesimiste pentru industrie. Singura crestere - modesta - a activitatii, in intervalul ianuarie-martie, este asteptata in industria de prelucrare, cu un sold conjuctural de +3% (fata de -5% in raportul precedent), in timp ce in servicii este estimata o stagnare a activitatii, cu 0%, fata de +3% in raportul anterior, conform News.ro.

"Pentru activitatea de fabricare a autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor se va inregistra tendinta de crestere (sold conjunctural +31%), in timp ce pentru activitatea de fabricare a hartiei si a produselor din hartie, tendinta va fi de scadere (sold conjunctural -23%)", se arata in raportul INS.

Soldul conjunctural reflecta diferenta dintre asteptarile pozitive si cele negative exprimate de catre managerii chestionati. Un sold pozitiv reflecta un numar mai mare de companii care au asteptari de crestere a activitatii sau a comenzilor, in timp ce un sold conjunctural negativ reflecta asteptari de scadere a activitatii in sectorul analizat.

In schimb, managerii au asteptari pesimiste in privinta activitatii din constructii, cu un sold conjunctural de -22% (fata de -34% in raportul precedent), situatie obisnuita in perioada iernii, cand activitatea din constructii scade semnificativ. De asemenea, activitatea din comertul cu amanuntul ar urma sa intre in declin pana in martie, soldul conjunctural fiind de -22% (-14% in raportul anterior).

Managerii prevad o stabilitate a fortei de munca in industrie si servicii si o scadere in constructii si mai ales in comert. Astfel, in comert se asteapta o scadere sensibila a numarului de salariati, cu un sold conjunctural de -20% (-16% in raportul de luna trecuta), in timp ce in constructii asteptarile sunt usor imbunatatite, cu un sold conjunctural de -15 (fata de -21% in raportul precedent).

In industrie si in servicii sunt estimate cresteri moderate ale personalului, cu solduri conjuncturale de +3%, respectiv +2%. Ancheta Institutului National de Statistica mai arata ca managerii se asteapta la o stagnare a preturilor in toate sectoarele pana in luna martie.

